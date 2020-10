Juanma Marrube valora que el Pescados Rubén Burela puntuó por primera vez en Anaitasuna

0

BURELA / LA VOZ 25/10/2020 18:41 h

La mejoría del Pescados Rubén Burela con respecto a la última temporada resulta evidente en este inicio. En apenas seis jornadas en solo tres semanas ha sumado ocho puntos y anotado 20 goles, mientras que en los 23 partidos de la anterior liga solo tenía 13 unidades en su casillero y celebró apenas 40 dianas. El equipo de Juanma Marrube, además, ha competido contra todos sus rivales y por primera vez en su historia el viernes sacó un botín de Anaitasuna.

«O punto sabe mellor porque é un moi bo rival que historicamente se nos deu mal. Contra eles só conseguíramos un empate en Vista Alegre no 2014 e outro o ano pasado», recordó tras el empate a tres contra Osasuna Magna un técnico «contento» por el rendimiento de sus jugadores en un inicio muy exigente por los duros rivales y la gran carga de partidos. «Estou contento polo que fixemos estas semanas, con tantos desprazamentos e partidos tan seguidos. En Pamplona competimos moi ben, combatendo o cansanzo con rotacións máis seguidas. Temos algúns xogadores con molestias e por iso nos vai vir moi ben ter unha semana enteira de adestramentos antes de afrontar o partido contra un rival directo, da nosa liga, como o Industrias Santa Coloma. Despois virá o parón de seleccións. Necesitamos sumar adestramentos tras estas semanas tan complicadas», explicó. Matamoros y Giasson contaron con menos minutos en los últimos duelos por molestias físicas y su entrenador espera que con este descanso se recuperen.

«Unha rotación ampla»

El alfocense destaca el «alma e carácter» que han sido irrenunciables para sus hombres en estas primeras jornadas de liga: «En tódolos partidos fomos un equipo con garra, que quere gañar, con presenza, e iso é co que me quedo».

Marrube subraya que la línea de trabajo es similar a la del pasado curso, pero ahora cuentan con más y mejores recursos: «Estamos dando pasiños adiante. Temos un plantel con 17 xogadores, unha rotación ampla, e ademais a experiencia do ano pasado de coñecer a categoría, máis a xente nova que se adaptou como se levase anos aquí e nos está dando moito. Ademais recuperamos a Iago Míguez, que o ano pasado non estivo, e Pitero está demostrando un gran nivel, ata os seus novos compañeiros están sorprendidos co seu nivel».