El renacer urbanístico de un icono de la burbuja inmobiliaria en Galicia

XAIME RAMALLAL XAIME RAMALLAL XAIME RAMALLAL XAIME RAMALLAL XAIME RAMALLAL XAIME RAMALLAL

El concello lucense de Barreiros se convirtió en un icono en Galicia de los excesos del urbanismo que precipitaron la crisis del ladrillo de 2007. Un año antes en Barreiros, un municipio de 3.000 habitantes, el Colegio Oficial de Arquitectos había visado proyectos para construir más de 6.000 viviendas. El dinero corría a raudales, con solares que disparaban su valor alcanzando cifras mareantes. Pisos, incluso promociones enteras, se vendían sobre plano. La especulación campaba a sus anchas y la Xunta intervino, suspendiendo el planeamiento y denunciando las licencias. En febrero del 2007, el Ejecutivo gallego —entonces PSdeG-BNG— dictaba una normativa provisional que en la práctica impedía hacer más promociones hasta que se aprobase un nuevo plan general, algo que, casi dos décadas después, no ha sucedido. Años de pleitos por el urbanismo en Barreiros se cerraron, en todo caso, con una sola condena, la mínima posible, a una auxiliar administrativa.

Debate abierto sobre si A Mariña se asoma ya a una saturación turística lucía rey

Lo que sí sucedió es que se pararon las grúas. Una decena de mamotretos de hormigón aún lo testimonian. Pero la situación está cambiando y Barreiros vuelve a despertar el interés de los compradores de vivienda.

Tras deshacerse a precios de ganga de buena parte de su inventario de pisos en Barreiros, la Sareb (el banco malo, que se hizo con los activos tóxicos inmobiliarios de las entidades financieras quebradas) comenzó a poner a la venta promociones enteras que llevan años paralizadas. Sin casi vivienda nueva disponible en Barreiros y con el elevado precio de los materiales, son una oportunidad para inversores, porque las licencias de obra siguen vigentes. En este contexto, la mayor urbanización que se inició y paralizó en Barreiros, hace unos 15 años, va a ser retomada para construir 173 pisos.

La Sareb conserva aún más de 700 propiedades en la Costa da Morte s. g. rial

La obra la ejecuta Promociones Inmobiliarias Moreda, para hacer una urbanización de lujo que, además de eliminar uno de los principales focos de feísmo en San Miguel de Reinante, pondrá un importante volumen de vivienda nueva en el mercado, del que adolece Barreiros y, en general, la costa lucense.

Es la urbanización Playa de las Catedrales (se localiza a unos cuatro kilómetros del arenal ribadense), que también comercializa Inmobiliaria Cisbar, con 173 viviendas exteriores de uno a tres dormitorios, con terraza o jardín y garaje, y precios que parten de 112.000 euros (sin impuestos) para pisos de dos dormitorios. Tendrá pistas de pádel, baloncesto y fútbol sala, gimnasio, parque infantil, cenador exterior con zona de barbacoas y jardines.

«Hai mercado. Non é que haxa unha enorme demanda, pero si hai interese, por iso imos comezar por as dúas primeiras fases, con un par de bloques con 70 pisos, dos catro bloques que se levantarán. O interese vén pola ubicación, nun concello de costa e nunha zona emerxente como é A Mariña, e tamén polos prezos que temos de venda, que no caso de obra nova con características similares á nosa non se existen no norte de España nin en outras zonas de costa de Galicia», apunta Francisco Moreda, responsable de la firma promotora que ha reactivado el mercado en Barreiros.

Los precios son a partir de 98.000 euros para un piso de un apartamento y de 112.000 para los de dos, sin incluir impuestos. Explica Francisco Moreda que se explican porque con la adquisición de la promoción ya comenzada se han podido abaratar el coste que tendría levantar las estructuras: «Os prezos son moi axustados, pero non van durar moito, porque vivendas de este estilo de dous dormitorios non baixan de 170.000 euros no Cantábrico. A xente mira o mercado, nas Rías Baixas e Asturias por exemplo, e atópase con prezos moito máis elevados. Por iso vemos que hai demanda; non é que sexa unha tolemia, pero si hai demanda e imos adiante. Se todo vai ben, desde que comecemos a obra confiamos en tela lista en 20 meses».

En A Mariña, Barreiros se suma así a Foz como motores de la construcción de vivienda nueva. Foz fue otro de los referentes de la burbuja inmobiliaria en Galicia. Se construyeron más de 5.000 pisos en un municipio de 10.000 habitantes, pero también quedaron obras paradas, que ahora están siendo adquiridas a la Sareb por promotores que encuentran en ellas una forma de abaratar costes y responder a la demanda creciente de vivienda. No es casual que Foz y Barreiros sean quienes tiren de nuevo de la construcción en A Mariña. Salvo ellos, apenas en Ribadeo, y con mucha menor intensidad, son los únicos municipios donde se están promoviendo o retomando nuevas urbanizaciones. Pero, con todo, la huella del pinchazo de la burbuja inmobiliaria sigue presente en esqueletos de hormigón que salpican toda la costa.