El adolescente que ya pone a Foz en el mapa del tenis

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

02/08/2020 22:11 h

Un adolescente pone a Foz y A Mariña en el mapa del tenis. Daniel García Suárez se convirtió la pasada semana en el primer tenista gallego en más de una década que alcanza dos finales consecutivas en el campeonato autonómico cadete, aunque la suerte volvió a serle esquiva en el partido por el título, celebrado en el Círculo Mercantil de Vigo.

Al as de la raqueta nacido en Foz en el 2004 le cuesta explicar sus sensaciones tras un éxito incompleto: «Ser subcampión é unha alegría, pero tamén dá rabia ver o título tan preto e non conseguilo». Fue el compostelano Ander Tarrío quien lo apartó de la gloria esta vez tras un encuentro condicionado por las altas temperaturas, que tuvo muy de cara y en el que le pudo la presión al final: «Gañei o primeiro set 6-3, logo gañoume 2-6 e no último perdín 4-6 tras ir gañando 3-0 e ter bóla para o 4-0».

El mariñano era el favorito en un duelo decisivo que alcanzó sin ceder ni un set. Eliminó primero a Iván Vázquez (6-1, 6-0), luego a Izan Díaz (6-3, 6-1) y en las semifinales se cruzó con su verdugo en la final del 2019, un Saúl Berdullas que también fue campeón de España infantil en dobles. «Esperaba un partido moi duro, pero atopeime moi ben e gañei 6-3 e 6-3».

A su rival en la final, Ander Tarrío, lo conocía bien el focense y además le tenía la medida tomada. «Coñecémonos ben, levamos enfrontándonos desde os oito anos, e case sempre lle gañei. Pero el deu un bo salto de calidade este ano e tocoulle gañarme esta vez», relata un Daniel García cuya pasión por el deporte de la raqueta se remonta a sus cinco años, aunque no empezó a competir hasta los ocho.

«Traballarei para ter máis oportunidades de ser campión galego», promete con ganas de revancha un jugador que entrena tres días a la semana con el Club de Tenis Coruña para mejorar su juego desde fondo de pista: «Son un xogador ao que lle gusta ser agresivo e levar a iniciativa dende o fondo da pista. A miña estatura tampouco dá para subir a volear moito».

Su progresión en los últimos años avala el trabajo de sus técnicos y su empeño. «Cando acabou o confinamento estiven nun campamento de verán, adestrando sete horas ao día para chegar no meu mellor momento ao Campionato Galego», confiesa el prometedor tenista.

«Cada xogador ten unhas bólas marcadas para sacar e saudámonos coa raqueta»

La Federación Gallega de Tenis es una de las más rápidas a la hora de retomar competiciones tras el confinamiento. Sin apenas contacto entre deportistas individuales, sí toman unas cuantas precauciones que deben garantizar la seguridad de los deportistas. «Cada xogador ten unhas bólas marcadas para os seus saques, así non andan pasando da man de un á do outro, e cando non saudamos antes e despois do partido facémolo chocando a raqueta e non as mans», explica Daniel.

Como la inmensa mayoría de los deportistas, el adolescente focense acusó la inactividad en una temporada «complicada». «Cortounos toda a tempada. Non puiden adestrar e fixen o que puiden para manterme en forma nun ximnasio que ten meu pai na casa», explica.

Desde que comenzó la desescalada el tenista de Foz, no obstante, no perdió el tiempo y se pasó siete horas al día entrenando en un campamento de verano celebrado en Vilagarcía de Arousa. Eso le permitió alcanzar un nivel competitivo antes del Campeonato Gallego disputado en Vigo.

La próxima semana jugará un torneo de la Academia de Juan Carlos Ferrero

La peor secuela de su derrota en el partido por el título gallego es que Daniel García no podrá acceder al Campeonato de España, que era una de sus grandes ilusiones. La complicada situación que aún atraviesa el país a causa de la pandemia ya obligó a cancelar el Nacional por equipos, en el que sí iba a participar el deportista mariñano. «É unha pena que só dean praza para o Nacional ao campión, porque me facía moita ilusión. Aínda que non sei se poderá celebrarse. O Galego é unha excepción, pero todos eses torneos que se ían celebrar no Sur, en Murcia e Andalucía, están sendo cancelados», relata.

Donde sí podrá jugar el mariñano es en un torneo de la Academia de Juan Carlos Ferrero que se disputará la próxima semana y será un gran escaparate, con algunos de los mejores sub-16 de toda España en el cuadro. Una buena actuación reivindicaría a Dani García entre las mejores promesas nacionales y ante todo un campeón de Roland Garros o Copa Davis en el inicio del siglo. «Eu xa só o vin nalgún partido repetido», reconoce el tenista focense.