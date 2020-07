No operan a ningún paciente de A Mariña

0

15/07/2020 20:37 h

En primer lugar, aclarar que soy vecino de Foz desde hace 43 años (los que tengo). Hace un mes, más o menos, sufrí un cólico biliar por el que fui atendido en las urgencias del Hospital de A Mariña. Allí me atendieron estupendamente y me indicaron que seguramente me tendrían que extirpar la vesícula. Mi médico de cabecera solicitó una ecografía y como tardaban mucho acudí por medio de mi seguro privado (Mapfre) al sanatorio de “Nosa Señora dos Ollos Grandes”, en Lugo. Allí me confirmaron el diagnóstico (con ecografía por medio) y me programaron la operación para el miércoles 8 de julio de 2020. Realicé todo el preoperatorio (analíticas, electros, radiografías, etc) y justo el día 7 de julio, por la mañana, la prueba de covid?19 para operarme con total seguridad, la cual di negativo (me lo comunicaron a las 21:00 h. de ese mismo día) y ya me había sometido a ella la semana anterior dando el mismo resultado.

Pero cuál fue mi sorpresa cuando ese mismo día 7 de julio, a las 18:50 horas me llama la enfermera del cirujano que me iba a operar y me dice que no me operan, que trasladan la operación sin fecha, seguramente a mediados o finales de agosto. Yo le pregunté la razón y me dijo que les había llegado una circular del Sergas obligándoles a no operar a ningún paciente de la Mariña a causa del covid?19. Como pueden suponer yo me quedé estupefacto…. Pregunté si en el caso de que me volviera a dar otro cólico que qué hacía….. ¿la respuesta? Que me fuera por urgencias a Burela. Volví a interpelarlos y les señalé que el confinamiento en la Mariña acababa el viernes 10 de julio, a lo que me respondieron con tono jocoso que ni de broma, que como mínimo nos iban a tener confinados 2 semanas más.

La verdad, no supe cómo actuar porque me quedé desconcertado. Pero me rehíce y me puse en contacto con el Centro de Salud de Foz, con el Hula y con el teléfono de atención por el covid?19. En todas me respondieron lo mismo: el único hospital en el que les constaba que habían cancelado todas las operaciones no urgentes era Burela. Por este motivo me puse en contacto con mi seguro privado y me dijeron que si me quería operar en otro sitio que no había problema y que iban a investigar lo ocurrido porque no les parecía normal lo sucedido.

Por mi parte solicité todas mis pruebas de preoperatorio y que me dieran por escrito la causa de mi suspensión de operación. Una vez conseguí todo, me dirijí al hospital Quirón Salud de Coruña y la atención fue excepcional, solucionándome toda la nueva tramitación de la operación y logrando que me operaran el viernes 10 de julio. Cabe señalar que el cirujano que me atiende en Coruña no se podía creer lo que me había pasado en Lugo…..

Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el personal de este centro.

No puedo dejar sin comentar que este jueves 9 de julio se puso en contacto conmigo telefónicamente el gerente del Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes (a petición de los servicios médicos de mi aseguradora tras la queja interpuesta por mi parte). La razón que esgrimió fue que habían decidido no operar a nadie de la Mariña, pero que lo había decidido la dirección del Sanatorio. De lo que me habían dicho sobre la orden del Sergas NADA!, lo cual ya lo sabía.

Con toda esta historia lo que quiero resaltar es la sensación o el sentimiento que me han provocado los “profesionales” del sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes: Los de A Mariña somos unos apestados, aún teniendo pruebas de que no estamos infectado. Sigue habiendo diferencia de trato con las gentes de la Costa… Y ya no quiero meterme en temas de trastornos, gastos y problemas a nivel familiar, laboral y personal que me han provocado. Eso será harina de otro costal que ya veremos en su momento cómo se dirime.

* Manuel Benito González Alonso. Foz.

Administrador de un centro de enseñanza.