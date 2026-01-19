El sistema de frenado de emergencia no se activó antes de que llegase el Alvia porque el intervalo entre los dos trenes era de solo 20 segundos

1/26 Varios de los vagones del tren quedaron totalmente destrozados Susana Vera | REUTERS 2/26 Susana Vera | REUTERS 3/26 Uno de los tren implicados en el accidente de Adamuz Susana Vera | REUTERS 4/26 Susana Vera | REUTERS 5/26 Susana Vera | REUTERS 6/26 Ana Beltran | REUTERS 7/26 Uno de los trenes accidentados en el accidente de Adamuz Susana Vera | REUTERS 8/26 Susana Vera | REUTERS 9/26 Búsqueda de evidencias que puedan servir para a identificación de víctimas Salas | EFE 10/26 Guardia Civil 11/26 Un agente de la Guardia Civil tomando fotografías para la investigación de las causas del accidente Guardia Civil | EFE 12/26 Servicios de rescate en la zona del accidente Susana Vera | REUTERS 13/26 Captura de imágenes áreas de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz. 14/26 Salas | EFE 15/26 Susana Vera | REUTERS 16/26 Susana Vera | REUTERS 17/26 Salas | EFE 18/26 Uno de los trenes involucrados en el accidente cayó por un talud de 4 metros tras el impacto PRESIDENTE DE RENFE, EN X | EUROPAPRESS 19/26 El polideportivo municipal de Adamuz se convirtió en improvisado hospital de campaña Stringer | REUTERS 20/26 Heridos en el accidente ferroviario Ana Beltran | REUTERS 21/26 Leonardo Benassatto | REUTERS 22/26 @E112Andalucia | EFE 23/26 El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en el 2022 Leonardo Benassatto | REUTERS 24/26 @ibuprofeno600mg via X | REUTERS 25/26 Equipos de rescate accediendo a uno de los vagones accidentados @ibuprofeno600mg via X | REUTERS 26/26 Traslado de heridos en el accidente al hospital de campaña Alex Gallegos | REUTERS

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas, tardarán días en conocerse, al igual que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad, donde el siniestro de dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje.

En declaraciones a la Cadena Ser el responsable de Renfe, que lleva toda la noche en el lugar del suceso, también ha adelantado que lo más previsible es que aumente el número de fallecidos, dadas las dificultades para acceder a los restos de algunos de los vagones accidentados.

Según ha explicado, se trata de un siniestro «en circunstancias extrañas», con lo que «lo peor que podemos hacer ahora es especular».

El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora -mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente-, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Los momentos dentro del tren, tras el accidente: «Permaneced todos siempre juntos y muy atentos» La Voz

Veinte segundos entre el descarrilamiento y el cruce con el otro tren

Además, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y «debería de estar en óptimas condiciones», al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que «básicamente impide errores humanos».

Así que, en su opinión, «tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura».

De hecho, tampoco se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, según Fernández Heredia, que ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizadas todavía.

En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, «cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren».

Pero, en este caso, «al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo», ha afirmado.

El responsable de la empresa ferroviaria ha detallado que «los dos primeros coches del tren de Renfe, un Alvia, están absolutamente desintegrados» y el acceso es «muy complicado».

Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y «eso va a llevar» tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar «más de tres y más de cuatro días.

Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, y cuál es su función La Voz

Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que, ha recordado, es un organismo independiente al que tanto Iryo como Renfe están «poniendo toda la información a su disposición».

«Ayer ya estaban aquí desplegados» técnicos de la CIAF, ha dicho al respecto, para añadir que, en su opinión, no podrá haber «una respuesta concluyente» sobre su investigación «hasta que pasen varios días».