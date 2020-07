El brote por el covid-19 divide y enfrenta a los alcaldes de A Mariña

0

La Voz de Galicia

08/07/2020

Ayer eran 144 los casos positivos en A Mariña por el brote del covid-19. La jornada de ayer fue tensa; la tensión política va en aumento a medida que se acerca el día de las elecciones. La situación sanitaria de A Mariña dividió y enfrentó ayer a los alcaldes mariñanos por la proximidad de las elecciones; mientras diez regidores del PSOE y BNG pedían la suspensión de los comicios este domingo en A Mariña; cuatro alcaldes del PP en la comarca consideraban el manifiesto de un «alarmismo exagerado» y veían en él un «fin claramente electoral, que pode causar un dano económico irreparable a esta zona».

Lo que hasta ahora había sido unidad y trabajo en común para erradicar en la medida de lo posible la propagación del coronavirus, ayer se rompió definitivamente esta unión entre los alcaldes y alcaldesas.

Socialistas y nacionalistas fueron los primeros en hacer público su manifiesto. Creen que la situación sanitaria de A Mariña, ayer con 23 contagios más, «non reúne seguridade para ir votar». Consideran un riesgo mantener las elecciones, «especialmente para a xente que vai formar parte das mesas». El PSOE de Foz anunciaba ayer que no mandará interventores el domingo hasta la hora de realizar el recuento.

Los diez alcaldes, ocho del PSOE y dos del BNG, reiteran igualmente que no tienen medios ni capacidad para asumir el seguimiento del brote y de las personas en cuarentena, «como pretende a Xunta».

Por el contrario, los regidores populares afirman que «aos concellos se lles está a requirir unha colaboración proporcionada, sempre no ámbito das súas competencias e do escrupuloso respecto á colaboración institucional que ten que primar neste ámbito. Non é certo que se descargue máis responsabilidade nos concellos nin competencias das que na actualidade temos no ámbito do control sanitario. E non resulta responsable intentar desentenderse de apoiar cando se trata de garantir a seguridade e saúde de todos».

«Reiteramos ademais -continúan los alcaldes- que en sucesivos pronunciamentos da xunta electoral como incluso dos tribunais ordinarios, a xustiza vén de confirmar que, cos protocolos sanitarios vixentes, se dan todas as garantías de seguridade cara o vindeiro 12 de xullo coa premisa fundamental de que se poida exercer o dereito ao voto con plenas garantías sanitarias, tanto para os cidadáns que se acheguen a votar como para o persoal integrante das mesas electorais».

La Xunta Electoral de Galicia en un comunicado del pasado martes expresaba que se daban las condiciones para poder votar, si bien precisaba que quienes tienen competencia para decidir sobre la suspensión o no de las elecciones en A Mariña «son as autoridades sanitarias».

Las diferencias no acaban ahí; socialistas y nacionalistas consideran que no se les ofrece toda la información sobre la evolución del brote; los populares afirman que sí, que hay transparencia por parte de Sanidade.

Mientras, los negocios se siguen resintiendo en toda la zona porque hay desconfianza y cierto temor. Las cancelaciones de reservas se han desplomado y los hosteleros dudan que puedan recuperar ya el verano, aunque queda la temporada alta: la segunda quincena de julio y todo agosto. A Mariña es el foco de atención de todos los medios nacionales estos días por el brote, pero si se lograra frenar, queda aún mucho verano.

Hasta los jóvenes que se examinan de selectividad tuvieron ayer problemas con una prueba de matemáticas; en uno de los problemas faltaba algún dato y eso demoró la jornada; eso sí, fue un problema generalizado.