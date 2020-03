Jenny, una guerrera incansable

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

BURELA / LA VOZ 09/03/2020 20:49 h

«Parece que tenemos una maldición», reconoce Jenny Santos. Prácticamente todas las futbolistas del Pescados Rubén-Burela han sufrido algún percance producto del maratón competitivo que afrontan desde que iniciaron la temporada. Jugaron la Supercopa, la 4 Nations Futsal y luego alternaron partidos de liga, Copa Galicia y Copa de la Reina. Además un buen puñado de futbolistas han sido fijas con sus selecciones.

La portuguesa Jenny es una de ellas. Es una pieza clave en la selección subcampeona de Europa y también la única burelista que resiste el maratón sin ningún percance serio. Ni un mísero catarro ha hecho que faltase en ninguno de los 31 partidos oficiales que lleva el Burela esta campaña. Si echamos la vista atrás, además, acumula 49 encuentros consecutivos con el club, y de los 84 disputados desde su fichaje en marzo del 2018 solo se perdió uno, y fue porque estaba concentrada con Portugal antes de disputar el campeonato de Europa del año pasado. A su racha de partidos habría que sumar también unas cuantas comparecencias con el equipo nacional.

«A veces estoy mejor y otras peor. No soy de hierro, he tenido molestias algunas semanas, pero con descanso siempre he llegado para los partidos», explica una futbolista sin secretos en su puesta a punto: «Lo único que hago es tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible, cuidarme y seguir las indiciones del cuerpo técnico. Hasta ahora tuve suerte en ese aspecto».

Para buscar una lesión grave en su currículum hay que retroceder hasta su infancia: «De niña me hice un esguince, pero estaba de vacaciones jugando con amigos. Estuve tres semanas parada por aquello y nunca más volví a estar tanto tiempo lesionada».

Tras llegar en el 2018 del Pescara italiano, la futbolista de 27 años ha ido recogiendo responsabilidades mayores. Con 15 goles entre todas las competiciones afronta su mejor temporada en el apartado realizador. «Cada vez estoy más cómoda, entiendo mejor qué nos pide Julio Delgado», explica.

«Lo paso mal si estoy fuera»

Jenny se describe inquieta y apasionada por el deporte. «Lo paso muy mal si estoy fuera», confiesa. «Contra el Poio en casa jugué los primeros minutos de la primera parte y me llevé un golpe que me impidió jugar más. Pero sin jugar no aguantaba, acabé entrando en la segunda parte y jugué con dolor. A la semana siguiente, con descanso y cuidado, ya estaba al cien por cien».

La lusa reconoce que las bajas han afectado a un Pescados Rubén con dificultades en las últimas semanas. Al Zaragoza le ganaron con muchísimos apuros (4-2) y una semana antes empataron ante el Roldán (2-2). «Lo importante es llegar en forma y con todo el equipo a abril y mayo, que es cuando se resolverán los títulos», sentencia.

Separadas por siete puntos del Futsi en la liga, Jenny receta pensar exclusivamente en alcanzar el mejor nivel: «Tenemos que ir sacando adelante nuestros partidos, sin pensar en los rivales. En la Copa ya no está el Futsi, pero también será complicadísima».