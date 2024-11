En directo: Sanidad recomienda usar ropa de manga larga y mascarilla para las tareas de limpieza tras la dana

10.00

Mensaje de Sanidad a los voluntarios

Las imágenes de barro y zonas anegadas se intercalan ahora a las de miles de personas ayudando en las tareas de desescombro y búsqueda de desaparecidos. Por eso, el ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para evitar más tragedias a esta situación que vive el Levante español. El ministerio que dirige Mónica García recuerda que durante las tareas de limpieza y retorno a los hogares hay riesgo de ingesta de agua o alimentos contaminados, o inhalación de diferentes patógenos que pueden producir procesos infecciosos. Además, destaca que el daño en las infraestructuras puede condicionar un mayor riesgo de «lesiones por descargas eléctricas o inhalación de gases tóxicos».

Subraya el Gobierno que la personas con algún problema de salud, principalmente de tipo respiratorio o situación de inmunodepresión, así como menores y mujeres embarazadas no deberán participar en las labores de limpieza. Al resto de voluntarios les recomienda que utilicen ropa de manga y pantalón largos que no deje descubiertos brazos o piernas. Además, la limpieza deberá realizarse con protección de nariz, boca, ojos y manos, utilizando mascarilla, protector ocular y guantes. «Lávese con agua y jabón tras retirarse los guantes, especialmente antes de los descansos, antes de ingerir comida y al finalizar los turnos de limpieza, prestando especial atención a posibles heridas». En cuanto a la ropa usada, deberá lavarse con agua caliente y detergente antes de volver a usarla. En caso de encontrar cadáveres, se recomienda no tocarles y llamar a las autoridades.