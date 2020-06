Si estás planeando vacaciones, echa un ojo

0

La Voz de Galicia MARÍA VIDAL

13/06/2020 15:07 h

Si formas parte de ese 58% de españoles que están pensando ya en irse de vacaciones, presta atención porque esto te puede interesar. Ahora más que nunca hay que elegir un buen destino, cómodo y seguro. El abanico es amplio: desde una escapada por Galicia, si buscas planes tranquilos y lugares poco concurridos, hasta Cabo Verde, si apuntas a un horizonte más lejano. «Más que adónde, la gente ahora quiere tener la certeza de cómo va a viajar y que el sitio que seguro», explica Jesús Martín, director de Viajes Halcón y Viajes Ecuador en Galicia. Además de vender estancias, paquetes o vuelos, este verano las agencias de viajes tienen la responsabilidad de asesorar sobre cómo serán las vacaciones desde que se cierra la puerta de casa hasta que se vuelve a abrir, la principal demanda de los clientes. «La primera pregunta es: ‘¿Dónde me aconsejas?’. Para elegir entre un hotel u otro se fían de TripAdvisor, pero cuando es algo que atañe a la salud, la gente quiere la opinión del amigo, de la persona de confianza que sabe que no le va a engañar, un aval», explica Agustín Vázquez de Viajes Rai.

CASI TODO REEMBOLSABLE

Poco a poco las agencias de viajes empiezan a percibir cierto movimiento de reservas, «la gente quiere viajar -dice Vázquez- obviamente ajustando los precios porque la economía ha dado un bajón y también con el recelo de la seguridad». A día de hoy, «la gran mayoría: estancias hoteleras peninsulares», indica Martín. De momento, la gente se siente más segura en destinos a los que pueda llegar en vehículo propio, como el sur de Portugal, la costa de Andalucía o Levante.

Todavía es pronto, pero si uno hace un repaso por los principales proveedores, no se aprecian gangas ni chollos de última hora, sin embargo, los asesores de viajes perciben un ligero descenso de los precios. «Las tarifas han caído alrededor de un 10-15 %, es decir, se está viendo ahora lo que antes se veía en abril o mayo con la venta anticipada, pero no hay grandes ofertas», explica Vázquez. Ahora bien, esto puede cambiar en el momento en que una cadena o compañía aérea se lance y «obligue al resto». «Todavía hay tiempo, faltan casi dos meses para agosto, y hace apenas unos días que hemos salido de la cuarentena», apunta Vázquez.

Otra de las novedades de esta atípica temporada son las condiciones de compra. Tanto las compañías aéreas como las cadenas hoteleras apuestan por la flexibilidad, otra de las grandes demandas de los viajeros en las circunstancias actuales, y apenas se ven opciones «no reembolsables». Incluso hay alguna que permite cancelar la reserva el mismo día. A pesar de que los profesionales del sector aseguran que «los hoteles van a estar más limpios que tu propia casa» por la cuenta que les trae, son muchos los que están apostando por hoteles rurales, pisos o apartamentos turísticos, que están registrando un ligero repunte. En el sector existe la percepción de que la gente está valorando lugares poco masificados donde pueda gozar de mayor libertad, al igual que se evitan hoteles para no estar en contacto con otros huéspedes y reducir así las posibilidades de contagio. De ahí que la previsión a nivel gallego pase por un pequeño bajón en las Rías Baixas a favor de A Costa da Morte o la Mariña lucense.

De lo que no hay duda es de que las grandes novedades estarán en el lugar de destino. «Yo ya he visto cómo las grandes cadenas están organizando los buffets con mayor espacio entre las mesas, en formato de mercado, comes las veces que quieras pero te sirve el personal del hotel, la cocina en vivo te la sirven en la propia mesa, y por ejemplo, en los hoteles que tenían un enfoque de todo incluido, las reservas están entrando en otro régimen, media pensión, donde tú sabes que la cena te la dan servida en el plato», explica Martín. En este sentido, no sorprende que las preferencias de este verano pasen por alojamiento y desayuno.

Todavía faltan días para que dé comienzo temporada de verano, y en esta ocasión podría alargarse más de lo habitual, si el tiempo acompaña, teniendo en cuenta que muchas personas se han visto obligadas a posponer sus días de descanso más allá de julio y agosto. Aquí te presentamos algunas propuestas. De izquierda a derecha, y de arriba a abajo.

1. Galicia: Baiona

Es uno de los primeros destinos sostenibles del mundo y el primero de España, según señala Jesús Martín. Cinco de sus seis playas cuentan con bandera azul, pero además esta localidad turística y marinera cuenta con un casco histórico declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico. También merece la pena destacar su gastronomía, que combina excelentes productos del mar y de la tierra. Desde 19€ por persona y noche.

2. Canarias

Las islas, según indica Martín, han sido un oasis en todo lo referido al covid-19 y Canarias es el vivo ejemplo de ello. A poco más de 2 horas de avión desde Galicia y con todos los protocolos de seguridad implementados, se trata de un lugar perfecto para hacer un paréntesis en este loco año. «Como la tendencia es buscar apartamentos turísticos donde sea, aun siendo Lanzarote un sitio de hoteles maravillosos, proponemos este verano 8 días en un apartamento turístico con avión desde Galicia, por 385€ por persona», señala. FOTO: SIHACEFALTA

3 África, Cabo Verde

Con un protocolo de seguridad muy bien definido, Cabo Verde es la opción más recomendable para un viajero que busca un destino internacional de playa en vuelo directo desde Galicia. A partir de 669 €, se pueden encontrar paquetes que incluyen avión y hotel a pie de playa, para disfrutar de las buenas temperaturas.

4 Baleares

Menorca siempre es una opción a tener en cuenta, pero este año, según explica Agustín Vázquez, el descenso de la demanda hace que tenga unos precios muy atractivos. No hay que olvidar que las cuatro salidas semanales desde Santiago nos permiten adaptar la estancia en la isla a nuestras necesidades. Además, la opción de alquilar un coche en destino nos permite recorrer la isla por nuestra cuenta y visitar cada día una cala. Desde 530 euros por persona 7 noches, vuelo incluido

5. Andalucía

Bajar al sur desde Galicia, ya sea para comer en Portugal o hacer noche en la Ruta de la Plata, tiene sentido cuando llegas a Cádiz. Arte, luz y diversión ofrece esta provincia que cuenta con espectaculares playas como la de La Barrosa, en Novo Sancti Petri. Alojamiento a partir de 630 euros por persona 7 noches.

6. Portugal, Algarve

Un país que ha hecho una gestión muy valorada del covid-19 , y donde a nivel turístico se han movido creando el sello de calidad «Clean and Safe» (‘Limpio y seguro’). Una región que, además de tener playas increíbles, y espacios naturales únicos, presume de gastronomía. Hay resorts, donde la realidad es lo contrario a la masificación, desde 350 euros con todo incluido con una categoría de 4 estrellas.