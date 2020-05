Un balcón de regalos para mamá

0

La Voz de Galicia Patricia García

01/05/2020 11:15 h

Respetando la distancia física, pero estando más cerca que nunca. El reto y el eslogan de Zara durante el confinamiento escondía un mensaje poderoso: separados sí, pero más conectados que nunca. Está visto que no hay barrera posible. Y eso quedará demostrado mañana: el primer día de la madre celebrado a distancia nos acercará más que nunca.

¿Qué no haríamos por una madre? Ellas, que siempre tienen un armario para inspirarnos. Ellas, que lo llevaron primero: los mom jeans, los minitacones cuadrados, los bolsos diminutos o las perlas. Ellas, que son las primeras en respondernos a los mensajes de WhatsApp a cualquier hora, da igual si son las tres de la mañana o las cinco de la tarde. Ellas, que no tienen miedo a hacer el ridículo y se unen a los vídeo retos de TikTok. Ellas, que son las primeras en darle a «me gusta» a tus fotos de Instagram y que te comentan en Stories con un «qué guapa estás hoy», aunque la raíz de las canas tenga ya cuatro centímetros.

¿Cómo agradecerles tanta dedicación? Imposible, aunque estos regalos, un desayuno sorpresa, unas flores, unas velas con su fragancia favorita, una joya, pueden servir para recordarles, por lejos que estén, lo cerca que nos tienen.

Cestas. GOURMET Y DE DECORACIÓN

Tu madre agradecerá seguro recibir una cesta de las que prepara Pandelino (www.pandelino.es) con riquísimos productos gourmet: chocolates, aceites, conservas, dulces... que también pueden combinarse con cestas en las que se incluye todo tipo de menaje de decoración (tazas, teteras...). Un detalle perfecto si quieres ser original y no caer en los clásicos regalos. Además ellos cuentan con la posibilidad de que puedas sorprender con un desayuno a domicilio por si en estos días de confinamiento deseas que alguien los disfrute. Hay mucha variedad.

Libros. UN POCO DE MODA

Si tu madre no se pierde las últimas tendencias, si colecciona revistas desde la adolescencia o si le encanta la fotografía seguro que será feliz con un libro de moda. La colección de imágenes más icónicas de Peter Lindbergh es un clásico que seguro que disfrutará viendo con una taza de café en la mano. Lo puedes encontrar en la web de Zara Home.

Un ramo. SIEMPRE FLORES

El regalo más emotivo para mamá. Flores que dicen lo mucho que la quieres. Harán que la distancia sea menor y le llevarás un trocito del campo a casa. Pregunta en tu floristería de siempre, muchas han abierto sus puertas virtuales para que ninguna madre se quede sin sus flores favoritas este domingo.

Ropa de casa. ALGODÓN Y LINO

Ahora que el «home wear» es lo más buscado en moda, ¿por qué no enviarle a mamá un paquetito con algunas de las prendas más amorosas de la red? Como esta sudadera de algodón de Zara Home. Atención a su colección de pijamas de lino que trasladarán a cualquier mami a un verano en una isla griega, pero sin salir de su casa.

Auriculares. BUENA MÚSICA

Para que desconecte y disfrute de un momento para ella sola. Estos auriculares de diseño de Bang and Olufsen son bonitos y le vendrán genial a las mamás deportistas y a las amantes de los «gadgets», sobre todo cuando ya se permite las salidas para caminar o correr. También le servirán para escuchar su música favorita, un podcast de moda o todo lo que le apetezca.

Una joya. UNA PEQUEÑA ESTRELLA

Un acierto seguro. Para los pequeños que están en casa, una madre siempre se verá guapa con un collar de macarrones DIY. Para los que tengan las madres un poquito más lejos siempre pueden enviarle una joya, un collar con la inicial de su nombre o con una pequeña estrella, como este de Apodemia. Marcas como My Van Bay o Mousai tienen más pequeños collares con los que sorprender a mamá este domingo.

Kit completo. PARA PLANTS LOVERS

¿Tu madre dedica horas a hablarle y a cuidar las plantas de casa? ¿Tiene un jardín en el que planta hierbas aromáticas, tomates y flores? En la nueva colección de jardinería de Zara Home hay maravillas para las mamis plant lovers, como este kit completo para seguir dándole mimos a sus plantas favoritas.

Jarrones. DE DISEÑO

Para las fans de la artesanía y del color en casa, las piezas de cerámica son un buen regalo para el día de la madre. Estos jarrones arco iris de la marca danesa Raawii son divertidos y muy molones, y llevarán un poquito de sol a las casas de vuestras madres. También vale cualquier pieza de cerámica de artesanos locales hecha con cariño y amor.

Pañuelo. TRÓPICO EN CASA

Si mamá no va a la montaña, la montaña va a mamá. A cualquier madre se le escaparía una lagrimita de emoción al ver este pañuelo tropical de Nima. Perfecto para que se coloque sobre los hombros mientras disfruta de un libro o de su serie favorita. Una idea: pregunta en las tiendas locales preferidas de tu madre, seguro que tienen envíos a domicilio para hacer que este domingo sea aún más especial.

Velas. OLOR A AIRE LIBRE

Un campo de higueras o el olor a lavanda de los viajes de verano. Tocar el corazón de cualquier madre desde la distancia es fácil si el domingo el mensajero llama a su puerta con uno de sus aromas favoritos. Una vela puede ser una buena idea, como las de jazmín o rosas de la Diptyque, o las de la colección con Jo Malone de Zara. Tiene muchas para elegir.

Kit beauty. SPA EN CASA

De fondo suena «Girls just wanna have fun» y la bañera está a punto para una horita de agua caliente y sales de baño relajante. Una rutina que se puso de moda durante el confinamiento es montarse un spa en casa. Así que, ¿por qué no le envías a mamá un kit para montarse una pequeña fiesta de beauty? Puedes incluir un rodillo de jade para hacerse un masaje facial acompañado de algún aceite esencial.

