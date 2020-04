Teresa Martínez, jefa de Endocrinología del Chuac: «Todos deberíamos tomar algo de vitamina D en esta situación»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia SUSANA ACOSTA

23/04/2020 11:08 h

1 ¿Cómo podemos paliar el déficit de vitamina D durante este confinamiento?

La inmensa mayoría de la población tiene un déficit de vitamina D. Es un problema que tiene nuestro país en general. Para que la vitamina D se sintetice a través de la piel necesita una inclinación concreta de los rayos del sol. España no tiene una buena inclinación solar en ese sentido, su situación geográfica no es la ideal. Y luego, en Galicia, tenemos ausencia de sol. Y esto hace que, posiblemente, ese déficit sea mayor. ¿Qué ocurre? Que en la situación en la que estamos ahora mismo, por lógica, este déficit se agrava. Todos deberíamos hacer una suplementación. Deberíamos tomar algo de vitamina D mientras estemos en esta situación.

2 ¿Tanto niños como adultos?

Sí, pero depende de la persona. Se debería consultar al médico de familia para saber qué cantidad. Ademas hay personas que tienen algún tipo de enfermedad y problemas y no puede tomarla o necesitan más o menos cantidad. Pero alguna suplementación de vitamina D se debe plantear en la situación que estamos.

3 ¿Y lo de ponerse 15 minutos en la ventana es efectivo?

Eso puede valer si te da el sol, pero no a todo el mundo le da el sol en su casa. La gente que viva en una casa con jardín o terraza, que salga un rato. Para que la síntesis de vitamina D sea efectiva no necesitas estar expuesto todo el día al sol, con que estés 15 minutos con una buena superficie corporal expuesta es suficiente. Ahora, tienes que tener una buena parte de tu cuerpo expuesta al sol. Por ejemplo, debes ponerte con una camiseta en manga de sisa o algo así. Dentro de casa también puedes estar en la ventana así, pero tiene que estar abierta.

4 ¿Entonces si tomo el sol con un jersey de manga larga no sirve?

No, porque no tienes suficiente superficie corporal expuesta al sol. Si tienes tapada la piel con un jersey no sirve de nada. Si solo te da el sol en la cara es poco. Eso valdría si pudieras estar todo el día en la calle, pero si estás encerrado en casa, necesitas tener una superficie de tu cuerpo más amplia.

5 ¿Y cuando salgamos? ¿Tendremos que paliar este déficit?

Cuando salgamos, hay que hacer la vida normal que teníamos antes. Ahora ya hay gente que sale a hacer la compra, al trabajo... Los que están más metidos en casa son los niños.

6 ¿Por qué es tan importante la vitamina D en los niños?

La necesitan para la formación de los huesos y porque además parece que también tiene un efecto antiinflamatorio. En la fase de crecimiento, la necesidad de vitamina D y de calcio es mayor. Por eso a los niños se les da más vitamina D que a los adultos.

7 ¿Y en los adultos?

Es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento normal del metabolismo en el depósito de calcio en los huesos. Por otro lado, la falta de vitamina D puede tener relación con algunos procesos inflamatorios e incluso sus beneficios pueden ir más allá.

8 ¿Qué alimentos tienen más vitamina D?

Generalmente los derivados de los lácteos son los que más tienen. También, el pescado azul. La alimentación saludable es lo mejor porque estás dando todo lo que el organismo necesita.