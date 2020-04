Marta López caza a su pareja, Alfonso Merlos, con una mujer desnuda en plena videollamada

No disponible

La Voz de Galicia SANDRA FAGINAS

24/04/2020 21:10 h

La imagen del día tiene cuerpo de mujer. Una mujer desnuda en sujetador que se cuela en una videollamada. Es un visto y no visto, parece un fantasma salido del programa de Iker Jiménez, pero ahí está, al fondo del salón, con una bandeja en la mano cruzando la habitación tan pancha. Es ella. No hay duda. Es lo que piensa desde otro cuarto, en otra casa, otra mujer que no da crédito. Y en medio de las dos un periodista, aparentemente tranquilo, exponiendo en directo su visión de lo que está sucediendo en el mundo. Es el teletrabajo.

Él, ciego de amor, no ve la imagen de la chica desnuda que se cuela por detrás, pero todos nosotros estamos observando que su pequeño mundo, ese que cree tener controlado y oculto, se le está viniendo abajo. La amante confiada ve a su chico hablándole al ordenador, pero desconoce el código «cámara encendida, cámara apagada», y la otra, la oficial, asiste perpleja a cómo su pareja se la está pegando con otra en pleno confinamiento. ¡Y en directo! ¿Pero no me habías dicho que estabas solo?

La historia no es un bulo de Internet ni un chiste que corra como la pólvora por Twitter, sino lo que le ha pasado a Marta López, colaboradora de Sálvame, que ha pillado in fraganti a su chico, el periodista Alfonso Merlos, poniéndole los cuernos. «Sé quién es ella» es el escueto mensaje que Marta fue capaz de pronunciar justo después de romper con su novio tras el vídeo. La mujer desnuda es Alexia Rivas, periodista de 27 años del programa del corazón de Telecinco Socialité, que trabaja codo con codo cada fin de semana con María Patiño. Y ahora, por supuesto, es cuando algunos piensan que todo este lío de sexo, mentiras y cintas de vídeo puede ser un montaje, ¿pero montaje de qué?

Alfonso Merlos estaba en directo debatiendo temas políticos con Javier Negre y Marta López, con la que salía desde que el amor surgió entre ellos en el plató de Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega, se debatía en cómo devolverle el cuchillo que le estaba clavando su pareja. Ella ahora ya ha aprovechado para hacer limpieza general de todo rastro de Merlos en su Instagram. Y él ha salido en su defensa: «Dentro de la situación estoy bien. De momento no quiero hacer declaraciones, ni siquiera aclarar la situación porque ni lo que se está publicando ni diciendo, se ajusta a la realidad», ha comentado en Diez Minutos. «Nosotros no hemos roto ahora, porque la relación en los términos que existió en un momento ya no existía», concluyó. Y aquí paz y después gloria.

Eso sí, a estas alturas los espectadores no han podido resistirse a ponerle un epitafio cómico a esta ruptura a tres bandas: «Cariño, es lo que parece».