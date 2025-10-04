Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en Vigo

Estado en el que quedó la moto del fallecido Bandallo

Un motorista de 58 años murió anoche en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos, la PO-552, en Vigo. En el siniestro, que tuvo lugar a la altura de San Miguel de Oia a las 23.20 horas, se vieron implicados dos coches y la moto, que circulaba en sentido a Nigrán.

Según las primeras investigaciones, uno de los coches, que iba en sentido Vigo, habría invadido el carril contrario llevándose por delante la moto del fallecido, natural de Baiona. En su trayectoria, habría chocado después también contra el vehículo que circulaba detrás de la moto. Según adelanta TVG en ese primer coche viajaban cuatro personas y todas resultaron heridas, tres de ellas graves. Uno de los coches acabó chocando contra el cierre de una vivienda de la zona. Los dos ocupantes del otro coche resultaron heridos leves y también fueron trasladados al hospital.

Uno de los coches implicados en el accidente acabó tirando y subido encima del cierre de ladrillo de una vivienda Bandallo

Fueron varias llamadas de particulares las que alertaron en un primer momento de lo sucedido y se movilizó un amplio operativo para atender a los afectados, aunque desde un primer momento indicaron que el hombre que viajaba a bordo de la moto podría estar ya fallecido. Los equipos de emergencias sanitarias desplazados al lugar del siniestro confirmaron la muerte del motorista y necesitaron de la intervención de los Bomberos de Vigo para acceder al interior de uno de los coches en los que se hallaba todavía atrapada una persona y excarcelarla.