La mujer víctima de violencia machista de Salvaterra de Miño ya se encuentra bajo la atención de los servicios de Política Social

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

SALVATERRA DE MIÑO · Exclusivo suscriptores

Desde la consellería se pusieron en contacto con ella para ofrecerle acompañamiento y protección jurídica

02 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La mujer de Salvaterra de Miño que denunció haber sido víctima de violencia machista ya se encuentra bajo la atención de los servicios de protección de la Consellería de Política Social e Igualdade, según informaron

