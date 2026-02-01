La mujer víctima de violencia machista de Salvaterra de Miño ya se encuentra bajo la atención de los servicios de Política Social

La mujer de Salvaterra de Miño que denunció haber sido víctima de violencia machista ya se encuentra bajo la atención de los servicios de protección de la Consellería de Política Social e Igualdade, según informaron

Contenido exclusivo para suscriptores Continúa leyendo con un 85% dto. Suscripción PDF 2 €/mes durante 12 meses Suscríbete ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión