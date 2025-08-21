Un incendio forestal se desata junto a un núcleo de viviendas y el nuevo hotel del faro de Cabo Silleiro, en Oia

Bandallo

Varios vecinos de As Mariñas, en la parroquia de Mougás (concello de Oia), han sido desalojados de sus viviendas en la tarde de hoy ante la amenaza que supone la cercanía de las llamas surgidas en un monte cercano. El fuego declarado por la Xunta de nivel 2, sigue activo desde media tarde y ha obligado a cortar el tráfico en la carretera de la red autonómica PO-552, arteria que une Vigo con Tui por la costa y atraviesa las localidades de Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal, A Guarda y Tomiño.

El fuego ha partido desde los arcenes del mismo vial, que ha estado bloqueado durante algo más de una hora, debido a la proximidad de las llamas y el intenso humo que se adueñó de toda la zona, en la que también se ubica el hotel balneario Talaso Atlántico, en las proximidades de Baiona. Afecta a unas veinte hectáreas, según la Xunta.

El fuego ha surgido en una zona de monte bajo y rápidamente se ha extendido amenazando a las casas cercanas, de las que han sido evacuados sus residentes. El GES del Val Miñor, agentes de la Guardia Civil del cuartel de Baiona, integrantes de la Comunidad de Montes de Baredo y los propios vecinos de la zona están tratando de contener las llamas y evitar que avancen hacia las propiedades.

También han tenido que ser desalojados del camping de Mougás una veintena de personas debido a la nube de humo que ha envuelto las instalaciones y que dificulta la respiración.

El faro-hotel de Cabo Silleiro junto a la nube de humo del incendio de Mougás M. Moralejo

El fuego se sitúa en las cercanías del rehabilitado faro de Cabo Silleiro, convertido en hotel con 16 habitaciones, un conjunto inaugurado el pasado junio por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La Consellería de Medio Rural ha destinado al incendio cinco motobombas, una pala y un helicóptero además de siete efectivos.

La alcaldesa de Oia, la popular Cristina Correa, indicó que el fuego se inició a media tarde junto a la carretera, pero que el intenso viento que reina en esa zona de costa ha acabado por llevar las llamas monte arriba, con lo que se teme que llegue su cabecera al área donde se celebra el tradicional curro de Mougás. «Todo va a depender de la dirección que tome el viento», advierte la regidora, que atestigua que «se vivieron momentos de apuro» cuando las llamas se acercaron a las viviendas. Correa señala que Protección Civil está dando consejos a los vecinos de la zona para que cierren ventanas y persianas y rieguen alrededor de las casas.

Los bomberos de Vigo han desplazado una dotación de apoyo a Oia, y otra al incendio que se ha producido también al otro lado de la ría en Vilaboa, igualmente declarado de nivel 2.