Rescatada una yegua del mar en Nigrán

La yegua, antes de ser sacada del agua en el operativo desplegado. G24.GAL

Quienes a primera hora de este domingo paseaban por Playa América, en Nigrán, tenían compañía. Una yegua de color marrón que, según los vecinos, había aparecido por las dunas del arenal y nadie sabía de quien era. A las ocho de la mañana se dio el aviso a la Policía Local de la localidad y a la Guardia Civil para que la rescatasen. Sin embargo, esta equina, no iba a ponerlo fácil. Se lanzó al agua y comenzó un periplo por la bahía de Baiona digno de la mejor nadadora. «Botou como 45 minutos percorrendo a ría. Desde o faro, chegou case ata Santa Marta e acabou pastoreándoa unha barca ata a costa», declaró a la TVG un testigo sobre lo sucedido.

Fue precisamente esa intervención de la lancha Illas Cíes de Gardacostas de Galicia la que resultó decisiva para poder recoger al animal. La embarcación la acompañó hasta una zona rocosa de Monte Lourido, donde el animal, ya extenuado por su travesía marítima, pudo ser sacado del agua.

Aunque tenía un collar, la yegua carece de microchip y no ha podido ser identificada la persona responsable del animal. El refugio La Isla de Tali se ha hecho cargo de ella hasta que aparezcan sus dueños o se le encuentre un nuevo hogar. «No está domesticado, no tiene herraduras, no está acostumbrado a los humanos y por eso en el momento en el que intentaron cogerla escapó», explica sobre su comportamiento Natalia Rodríguez, responsable del refugio.