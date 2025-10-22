Las familias asumirán 4 de los 5,8 millones que supone la subida de la basura en O Morrazo

Los alcaldes de la Mancomunidade de Concellos do Morrazo reunidos este miércoles con hosteleros y comerciantes en Cangas Xoán Carlos Gil

Las familias van a cargar con el mayor peso de la subida del precio de la recogida y tratamiento de basuras en O Morrazo. Entre las 32.000 viviendas que están registradas por la Mancomunidade de Concellos do Morrazo (Cangas, Moaña y Bueu) pagarán 4.032.000 euros de una recaudación total prevista de 5.835.594, incluyendo los negocios; aunque el organismo calcula que al final se ingresarán 5,7 millones por las exenciones y bonificaciones a particulares y autónomos.

Victoria Portas, exalcaldesa y actual concejala de Alternativa do Veciños, criticó el tasazo y lo que representa la subida del 84 % para las familias (de 67,85 a 126 euros). «Hai moitas mulleres que cobran unha pensión baixa de viudedade e que non poden pagar 126 euros polo lixo», señaló. Su grupo, al igual que el Partido Popular, anuncia que va a presentar alegaciones a las tasas. En el caso de que sean denegadas, «non descartamos acudir aos tribunais», aseguró Portas.

Los grupos de la oposición reclamaron sensibilidad a BNG, PSOE y EU. Pese a las subidas generalizadas en los concellos, en ninguno se ha producido la contestación social de O Morrazo.

La mancomunidad sostiene que, en todo O Morrazo, el censo de cafeterías, bares y pubs asciende solo a 292 negocios, que pagarán en total 240.000 euros. Los hoteleros y comerciantes acudieron anoche a una nueva reunión en el Concello de Cangas con la alcaldesa y presidenta del ente comarcal, Araceli Gestido (BNG). Fara Outeda, dueña de uno de los pubs, señaló que el censo de locales que se está manejando está obsoleto: «Algunos datos son del 2011 y no se ajustan a la realidad porque ha habido muchos cambios en las licencias de actividad, es decir, un local que empezó siendo un bar cafetería luego incorporó comidas». Por eso, sugiere que hay que estudiar con detalle estas cuestiones y comprobar si el permiso se corresponde con la actividad que desarrollan.

La mujer ejemplifica los posibles errores con los chiringos de verano: «La mancomunidad dice que únicamente hay 20 y yo he contado 50. No ponen solo cocacolas y helados, algunos son verdaderos restaurantes donde sirven churrasco, pulpo, sardinas… No es lo mismo pagar lo previsto en la ordenanza entre 20 que entre 50». Los bares con comida y mesones de la comarca son 121 establecimientos, que van a sumar 221.000 euros en tasas según las previsiones.

Los hosteleros confían en que finalmente se atenderán sus alegaciones. «Me he pasado dos noches sin dormir haciendo números y teniendo que atender mi negocio y a mis hijos. Y los números me cuadran», exponía ayer la propietaria del pub Mas Madera.

Los hoteles también presentaron propuestas, ya que les van a cobrar 400 euros de tasa fija y 60 por cada plaza de alojamiento, lo que hace que en algunos casos el coste final se dispare más allá de los 4.000 euros. Y ahora empieza la temporada floja para los alojamientos. «No hay apenas clientes y solo servimos consumiciones en la cafetería, sobre todo cafés», explica Jesús Álvarez, dueño del hotel Hollywood.