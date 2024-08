La teniente de alcalde de Cangas da positivo en alcoholemia en plenas fiestas del pueblo

Cedida

La concejala de Movilidad de Cangas, Iria Malvido Pazó, dio positivo esta madrugada en un control de alcoholemia de la Policía Local. La primera teniente de alcalde del municipio, del PSOE, fue obligada a parar su vehículo tras acelerar en una zona limitada a 30 kilómetros por hora en el casco urbano. El incidente se produjo cuando eran cerca de las dos de la madrugada en plena celebración de las Festas do Cristo. De hecho, el lunes fue festivo local.

Hacía pocos minutos que la orquesta Galilea había finalizado su actuación al lado de la plaza de abastos del pueblo y en las naves de Ojea seguía la música con los DJ's. La concejala iba sola en el coche, un Mercedes, y cruzó por un paso de peatones de la calle San José donde había un grupo de media docena de personas que vieron cómo aceleraba con brusquedad en dirección a la avenida de Vigo, entre los juzgados y el cementerio. De hecho, aunque no figura en el atestado policial (los agentes estaban más alejados) hubo vecinos que le recriminaron el acelerón que había pegado cuando estaba encima del paso de cebra. Una patrulla de la Policía Local que estaba apostada precisamente en lo alto de la avenida de Galicia puso las luces al ver que la conductora que pasaba superaba ampliamente los límites de velocidad permitida y procedió a interceptar el vehículo.

En ese momento, Malvido bajó del coche y los agentes le hicieron someterse al test de alcoholemia y soplar. Dio positivo. Fuentes conocedoras del caso detallan que la tasa fue de 84 mg/l, lo que constituye un delito penal (el límite en aire espirado está en 60 mg/l). La edila tendrá que someterse a un juicio en septiembre, después de personarse por la mañana en el juzgado con su abogado.

Iria Malvido nació en el año 1988 y es ingeniera. Fue la candidata a la alcaldía en las últimas elecciones municipales, celebradas el año pasado. Tras formar un gobierno de coalición con el BNG, que ostenta la alcaldía de Cangas, y con Esquerda Unida, la concejala del PSOE asumió los departamentos de Obras, Servicios y Movilidad. En este año de mandato, curiosamente, ha protagonizado un enfrentamiento con la Policía Local. El pasado mes de noviembre abandonó una reunión de trabajo en la que el jefe del 092 denunciaba que se pretendía desmantelar el servicio.

Malvido mantuvo esta mañana parte de su agenda de trabajo en el Concello, aparentemente. Este periódico ha intentado recoger su versión de los hechos, pero de momento no ha hecho declaraciones. La ejecutiva provincial del PSOE ha trasladado el asunto al comité de ética del partido en Ferraz, que tendrá que valorar las medidas a adoptar. La imputación de un delito a la concejala puede llevar aparejada su dimisión. La ejecutiva local de Cangas se reunió por la tarde y el secretario general, Eugenio González, manifestó será la dirección del partido la que decida: «Ella no tiene por qué presentar la dimisión».

La alcaldesa nacionalista Araceli Gestido pidió «prudencia», pero no se ha pronunciado sobre la gravedad de los hechos: «Deixemos que actúe a xustiza e que a persoa poida dar unha explicación pública e adopte, persoal e politicamente, as decisión que correspondan».

El principal grupo de la oposición, el PP, exige la dimisión inmediata de la teniente de alcalde. Entienden que debe entregar su acta de concejala tras confirmarse el positivo por alcoholemia: «A conducta dos representantes públicos debe ser exemplar e este, lamentablemente, non é o caso». Los populares creen que Iria Malvido debe «asumir as consecuencias dos seus actos e pedir disculpas». La formación política también señala que el balance de la actuación de la edila en el año y medio que lleva en el cargo estuvo marcado «polas malas formas, as faltas de repecto a membros da oposición e á veciñanza que tiña a ben criticar a súa xestión».

La representante del PSOE protagonizó un episodio polémico el año pasado con un concejal del PP, José Luis Gestido, que se encaró con ella. Iria Malvido arremetió con dureza contra él por lo que consideró una agresión. Posteriormente, edil reconoció que se había equivocado con su actitud y pidió disculpas.

La exalcaldesa de Cangas Victoria Portas, actualmente concejala por el grupo Alternativa dos Veciños, indicó que los concejales, principalmente aquellos que tienen «dedicación exclusiva», deben dar ejemplo. «Espero que tome a decisión correcta e agora si dé exemplo», manifestó, a la espera de que haya informes oficiales sobre lo ocurrido.