La condena del crimen machista de Baiona: un acuerdo al que no podría haber accedido antes de la nueva ley de Justicia

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

El asesino confeso de su exmujer en Baiona, Ángel Rodríguez
La conformidad estaba limitada a penas de hasta seis años de prisión. Con ella, acepta 25 años de cárcel, siete menos de los que afrontaría en caso de celebrarse el juicio

22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La nueva ley de la Justicia es algo más que la creación de los tribunales de instancia y la reorganización de la planta judicial. Además de obligar a la mediación como paso previo a las

