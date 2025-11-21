La condena del crimen machista de Baiona: un acuerdo al que no podría haber accedido antes de la nueva ley de Justicia
REDACCIÓN / LA VOZ
BAIONA · Exclusivo suscriptores
La conformidad estaba limitada a penas de hasta seis años de prisión. Con ella, acepta 25 años de cárcel, siete menos de los que afrontaría en caso de celebrarse el juicio22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La nueva ley de la Justicia es algo más que la creación de los tribunales de instancia y la reorganización de la planta judicial. Además de obligar a la mediación como paso previo a las