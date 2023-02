La expareja de la víctima de Baiona le golpeó la cabeza con un machete delante de los hijos de ambos

Angel Rodríguez (izquierda), detenido como presunto autor de la muerte de su exmujer, Beatriz Lijó (derecha)

Ángel Rodríguez Dacosta, de 47 años, paseó ayer por la tarde con sus hijos por el centro de Baiona, su pueblo natal. Se dejó ver ante vecinos como un domingo cualquiera más, disfrutando el tiempo de custodia pactada con su expareja, Beatriz Lijó Gesteira, también de 47 años. Ya anocheciendo, se desplazó con los críos, de 9 y 7 años, al barrio de Percibilleira, también en Baiona, donde reside la madre con los niños. Ya estando los cuatro juntos, el progenitor mostró su peor cara, desenfundó un objeto cortante, está por confirmar si algo parecido a un machete, y delante de los niños le propinó un golpe en la parte trasera del cráneo a su exesposa y madre de los hijos que ambos comparten.

Es posible que desde que desenfundó el arma homicida, hasta que mató a Beatriz, ella reaccionara y lograra escapar. Pero por poco tiempo, él la alcanzó y la mató en presencia de ambos pequeños. El autor del crimen, a continuación, con la ropa ensangrentada, cogió a los dos niños, los subió a su coche y se desplazó a la casa de sus padres. Allí se quedaron ambos críos, mientras, Ángel Rodríguez inició en el mismo vehículo una huida que duró toda la noche. Sí tuvo tiempo, en algún momento, de escribir a su hermana para confesarle que no vería amanecer: tenía la intención de suicidarse.

Pero Ángel Rodríguez, por algún motivo, no cumplió con lo escrito a su hermana. Lo siguiente, a primera de la mañana de hoy, ya en la ciudad de Ourense, fue presentarse en la Comisaría de la Policía Nacional para entregarse. Accedió al edificio a las 8.15 horas para entregarse, dejó las llaves del coche en el mostrador de seguridad, en silencio, con apariencia de estar ausente, y la ropa ensangrentada, explican testigos. Los agentes de guardia en aquel momento salieron al exterior y vieron el coche, identificaron la matrícula y comprobaron que es propiedad de Ángel Rodríguez. Fue ahí cuando saltó la orden de búsqueda de la Guardia Civil. Lo siguiente fue llevarlo al Hospital para someterlo a una revisión a la espera de que los investigadores de Pontevedra se desplazaran para recogerlo y trasladarlo a su Comandancia para interrogarlo por haber cometido, presuntamente, el primer asesinato de violencia machista del 2023 en Galicia.

J.R.

Ángel Rodríguez fue desde el principio el principal sospechoso de la investigación que dirige la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra, y se instruirá en el Juzgado de Violencia de Género de Vigo. El hecho de haber dejado a los niños en casa de los abuelos paternos de forma precipitada, pocos minutos después de consumarse la muerte y con la ropa teñida de sangre, lo situaba en la escena del crimen.

La relación entre víctima y verdugo no derivó nunca en denuncias por malos tratos, no hay constancia de partes de lesiones ni nada que hiciera pensar que la relación entre ambos padres fue tortuosa y marcada por la violencia de él sobre ella. De ahí la sorpresa entre los vecinos de Baiona por lo ocurrido, ya ambos progenitores y sus familias son del ayuntamiento y conocidos.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Nuevo caso de violencia machista en Baiona Atlas

Teléfonos de referencia

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Condolencias

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra Carmen Larriba, se lamentó por este caso hoy en su visita a Deza. A primera hora de la mañana confirmaba ya que la pareja tenía dos niños pequeños cuya custodia tenía la madre. «Una vez más la realidad golpea. La violencia de género existe, los crímenes machistas. Las mujeres mueren por el hecho de ser mujeres. Una vez más lanzar el mensaje de que las mujeres no tengan miedo, que no están solas». Según recogió La Voz en Deza, Larriba insistió en la necesidad de colaboración por parte de todos. «La violencia de género no es un asunto privado, es un problema de toda la sociedad todos estamos obligados a contribuir que no se produzcan asesinatos machista».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, expresó esta mañana su dolor y rechazo a la violencia de género en redes sociales. «Non hai suficientes palabras para condenar esta atrocidade que sofren as mulleres».

Moita dor ao coñecer un novo caso de asasinato machista en Galicia. Non hai suficientes palabras para condenar esta atrocidade que sofren as mulleres.



Non podemos deternos ata rematar con esta lacra. Xuntos.



O meu cariño á familia e amizades da vítima e a toda a vila de Baiona — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 6, 2023

A través de la misma red social, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, subraya la «inmensa rabia e indignación» por este «nuevo crimen machista» y resalta que es «necesario redoblar recursos, medios y prevención de la violencia machista».

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, incide en la «enorme rabia y dolor» que provoca «el asesinato de una mujer en Baiona» y avisa de que «no se puede bajar la guardia en la lucha contra la violencia machista ni transigir con los negacionistas de esta lacra». «Vaya por delante todo mi apoyo y cariño a la familia y amistades de la víctima», indica en esta misma red social.

El alcalde de Baiona, Carlos Gómez, mostró hoy su consternación por lo ocurrido. «Día aciago para el pueblo de Baiona y sobre todo para una familia vecina», ha declarado el regidor, quien ha hablado de la «impotencia y consternación» por lo ocurrido y ha transmitido «todo el apoyo que podamos también darles de todos los vecinos y vecinas de Baiona a la familia». El mandatario ha rematado dejando clara su postura durante su presencia en una concentración espontánea en la Plaza del Ayuntamiento, donde se reunieron unas 200 personas en repulsa por el asesinato machista y en solidaridad con la familia de la víctima. «Como ayuntamiento, como responsables públicos, mostrar nuestro rechazo, nuestra condena a actos tan inhumanos como este»,