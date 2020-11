La mirada feminista de Celeste Garrido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/11/2020 09:38 h

Celeste Garrido expone hasta el 14 de febrero en la planta primera del Marco (Príncipe, 54). Su propuesta se titula Os teus ollos din o que a túa boca cala. Comprometida como artista y como mujer, los proyectos de Celeste Garrido se desarrollan desde una óptica feminista y un posicionamiento crítico, formulando propuestas que apelan al espectador y lo hacen cómplice de ese compromiso. En ese contexto surgen algunas de las obras que forman parte de su nuevo proyecto.

Esta muestra, específica para el Marco, está diseñada a partir de una cuidada selección de obras en distintos formatos, en su mayoría de nueva producción, que construyen un relato en torno a la temática del cuerpo como material, como soporte, como sujeto y como receptor, con especial alusión al cuerpo femenino y al vestido como símbolo.

Celeste Garrido trabaja con el cuerpo, desde una perspectiva conceptual, y en especial con el vestido. «O corpo vestido é o corpo do suxeito e a través desta vestimenta desvélansenos datos como o xénero, a condición social e cultural, etc. Por medio do vestido proxectamos publicamente unha identidade, na súa obra adquire vital importancia, precisamente por ser un dos mecanismos diferenciadores que forman parte da indumentaria feminina», explican desde el Marco.

La Biblioteca-Centro de Documentación del Marco dispone de dossier documental, que reúne enlaces a artículos e información complementaria sobre la artista, accesible para consulta desde la web del Marco en los apartados Biblioteca/Novas e Exposicións/Actuais.

El personal de salas del museo vigués está disponible para cualquier consulta o información relativa a la exposición, además de las visitas guiadas habituales, que son todos los días a las 18.00 horas. También es posible concertar visitas guiadas para grupos. En este caso, es necesario realizar una cita previa, llamando a los teléfonos 986 113 900 y 986 113 904