Sanidade se prepara para tratar a posibles pacientes de coronavirus en sus casas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

VIGO / LA VOZ 27/02/2020 18:18 h

El Servizo Galego de Saúde insiste en llamar a la calma a la población ante la alarma por el coronavirus. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha explicado esta tarde en Vigo que la principal recomendación para cualquier persona que tenga síntomas de infección respiratoria (tos, dificultad para respirar o fiebre) y que haya estado en las últimas dos semanas en alguna de las áreas afectadas (norte de Italia, China, Japón, Corea del Sur, Irán o Singapur) no es acudir a un hospital, sino llamar al 061. El servicio de emergencias sanitarias decidirá qué se hace en ese momento. Y dentro de qué hacer, las opciones son dos: o enviar al paciente al hospital o pedirle que se quede en su domicilio. «Se é necesario irá un equipo a facer a toma de mostras ao domicilio», ha dicho el conselleiro.

Toda muestra puede ser positivo o negativo. Todas las que se han tomado en Galicia hasta ahora, y son varias cada día, han dado negativo para el coronavirus. En ese caso al paciente no se le hace nada, se le recomienda que si tiene síntomas catarrales o gripales no esté en contacto estrecho con otras personas, para evitar difundir la infección. Otra cosa es que dé positivo por coronavirus. «Se é positivo pode seguir no domicilio», ha dicho el conselleiro. No quiere decir que todos los casos de coronavirus se vayan a quedar en sus casas, sino que la situación clínica de cada uno determinará qué hacer.

Ocurre lo mismo en la gripe, una epidemia que aparece de forma estacional cada año. Hay pacientes que tienen complicaciones y deben ser ingresadas en una planta de hospital, hay otras que incluso acaban en una uci y también hay algunos que fallecen (este año van 50 muertos por gripe en Galicia). Pero también hay otras personas para las que la gripe es una enfermedad que afrontan en su casa. El covid-19 no es diferente. El aislamiento domiciliario no significa que un equipo médico tenga que entrar con trajes de máxima protección y que la policía esté en la puerta. Significa que se le pide al enfermo que no salga de su casa y que desde el hospital se le hace un seguimiento activo, con llamadas de control diarias.

Precisamente la experiencia de la gripe es un valor, para Vázquez Almuiña. «Estamos entrenados [para el covid-19] porque todos os anos temos a gripe. Os medios son exactamente iguais», ha aclarado. Además ahora la influenza está en fase decreciente, lo cual hace que las urgencias no estén tan atascadas y que las habitaciones de los hospitales tengan camas disponibles para afrontar un eventual pico de actividad por el nuevo coronavirus de Wuhan. «Estamos preparados», ha dicho Almuiña.