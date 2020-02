29 comparsas inundan el centro de Vigo de color

0

La Voz de Galicia Begoña R. Sotelino

22/02/2020 19:51 h

Extraterrestres y una fila infinita de habitantes de los mares abrieron el multitudinario desfile de carnaval que cada año reúne a miles de personas que acuden a verlo apostándose en las aceras desde el nudo de Isaac Peral, al final de Garcia Barbón, hasta la Porta do Sol. Este año, además, el sol y unas temperaturas inusualmente altas para la época, contribuyen a hacerlo todavía más festivo y echándole mucha imaginación, creerse que puede parecerse en algo al de Rio de Janeiro. El alcalde estrenó ayer ese nuevo mantra invitando al regidor de la ciudad carioca y hoy, dando la salida al desfile, insistió en que "temos o mellor entroido do mundo" afirmando que "Rio está mirando para nós. Que temblé Río". Por otra parte aseguró que la cuestión del tiempo seco y cálido es cosa suya: "A semana pasada fixen un decreto de non chuvia".

Las numerosas agrupaciones de comparsas, algunas con más de 100 integrantes y la más grande con 135, tienen más de dos horas por delante para llegar a su destino en la Porta do Sol. La jornada seguirá allí a las 21.30 horas en el escenario en el que actuará el grupo de flamenco fusión Ketama, que celebra su vuelta.