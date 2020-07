La junta del Dépor aprueba la ampliación de capital y queda en manos de Abanca

El presidente del Deportivo ha insistido en que de esta junta ha salido el deportivismo más fortalecido

En el breve discurso con que Fernando Vidal ha cerrado la junta general extraordinaria de este martes, el máximo responsable del Deportivo recordó la galleguidad de la nueva accionista mayoritaria del club. «Abanca es una empresa gallega con sede en A Coruña. A Escotet [en referencia al presidente de la entidad bancaria] lo había conocido en mi anterior etapa como consejero y he vuelto a tener trato con él en los últimos meses, y esto no me parece una operación especulativa. En esta operación hay el agradecimiento de una persona hacia esta comunidad y esta ciudad, y la mejor forma de demostrarlo es entrar en un club que lo necesita. No ha entrado en Primera, sino que nos echa una mano en Segunda o en Segunda B. Esto nos permitirá tener el club un poquito mejor saneado, pero no es el fin del camino», ha añadido.

