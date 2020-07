Fernando Vidal: «Deberíamos jugar el partido en tres o cuatro días»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

20/07/2020 21:29 h

El Deportivo no ha tardado en reaccionar al aplazamiento del partido que debía haber jugado esta noche contra el Fuenlabrada. Fernando Vidal ha afirmado que esta decisión ni beneficia ni perjudica al club, sino que sigue los protocolos establecidos por la Liga en caso de contagios por covid-19. «Es una decisión que han tomado entre Liga, Federación y Consejo Superior de Deportes que no voy a entrar a valorar. Está claro que con el nivel de infectados que tiene el Fuenlabrada no se puede jugar el partido», ha señalado antes de afirmar: «No voy a entrar a valorar si puede jugar el Lugo o el Albacete. La decisión ni nos beneficia ni nos perjudica, porque íbamos a jugar igual respecto a esos equipos. Pero sí que cuando acabe la jornada vamos a saber los resultados de esos equipos, que son para nosotros los claves para saber qué resultado necesitamos», ha dicho.

El presidente deportivista ha reconocido que aún no conoce cuándo se podrá disputar el encuentro. «No hay fecha aún para disputarse, en las próximas horas lo sabremos, supongo que no muy tarde, deberíamos jugar en tres o cuatro días, que jueguen con los jugadores que tienen», ha señalado. También ha reconocido que, tal y como está la clasificación, si el Lugo y el Albacete ganan sus respectivos partidos este lunes, el Deportivo estaría descendido sin jugar. «Es un tema que jugando o no si ellos ganan descenderíamos igual. Lo que tengo que decir es que en este caso la Liga ha actuado correctamente y el Fuenlabrada también. Han seguido los protocolos a rajatabla», ha destacado.

Además, ha explicado que no han conocido los positivos del rival y el posterior aplazamiento hasta apenas unas horas antes del encuentro de este lunes: «Ellos hicieron los test como nosotros el sábado, dio positivo un jugador de su equipo, que fue apartado. Volvieron a hacer otro test el domingo, dio todo el equipo que estaba activo negativo; y hoy por la mañana antes de salir hicieron otro y es cuando saltaron esos positivos que no sé cuantos son, pero tienen varios jugadores infectados. Hemos llamado a la Liga para que el Fuenlabrada ni se acerque al estadio de Riazor, porque puede ser un foco de contagio», ha subrayado.