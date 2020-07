Vázquez: «El Deportivo se juega muchísimo en este partido»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

11/07/2020 13:42 h

Fernando Vázquez no eludió la trascendencia del partido del domingo en el devenir del Deportivo. La victoria frente al Extremadura pueden dar a su equipo los puntos necesarios para continuar en Segunda la próxima temporada, aunque faltarían otras dos jornadas más por disputar. Pero el entrenador coruñés solo piensa en ganar ahora. «El Deportivo se juega muchísimo en este partido. No hago cálculos. Sabemos que matemáticamente no nos va a llegar para estar salvados, así que para qué vamos a pensar en si nos van a llegar o no. Primero ganamos y lo celebramos, y después tenemos que ir a Miranda y luego jugamos con el Fuenlabrada. No es importante saber si nos van a llegar esos puntos o no, tenemos que estar centrados en este partido y en que lo ganemos. Eso es lo que tenemos que estar centrados», ha insistido este sábado.

El técnico ha pasado página de la derrota de Málaga y ha indicado que entre él y sus jugadores no hay dudas de que van a sellar la permanencia. «Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, pero a veces estás cerca del objetivo y es lo más difícil, porque aquel convencimiento inicial de riesgo, de que hay que arriesgar porque si no nos vamos al pozo, ahora quizá se pueda convertir en cierto temor de poder fracasar. Esa es la dificultad que tiene conseguir el objetivo. Lo mismo les pasa a Djokovic y Nadal, que van 6-5 en un set y se ponen nerviosos y hacen dobles faltas. Y ellos son grandes deportistas, pero también fallan. Este es un partido que hace cinco meses estaríamos encantados de jugar, pero cuando se acerca hay situaciones mentales que no son fáciles de controlar. Pero afortunadamente tenemos este, el de Miranda y contra el Fuenlabrada. Pero este es el primero y tenemos que resolver este domingo», ha afirmado.

En este sentido, Vázquez ha considerado una ventaja que el Extremadura llegue a Riazor descendido matemáticamente. «Prefiero enfrentarme a un equipo que no tenga un objetivo claro. Pase lo que pase, su situación no va a cambiar. Nosotros tenemos ventaja, porque tenemos un objetivo y tenerlo siempre da energía para competir. Ahora depende de que mis jugadores se refuercen como colectivo y sean capaces de irradiar una energía que el otro equipo no va a tener. Tenemos una ventaja psicológica importante. En contra, tenemos que ganar y, a veces, el resultado juega para que juegues peor. Pero, al final, se tiene que imponer la energía de un club compacto y seguro, que tiene un objetivo, sobre el que no lo tiene», ha señalado.

Al respecto del rival de este domingo, el entrenador del Deportivo tuvo palabras de elogio para el Extremadura y su entrenador, el coruñés Manuel Mosquera. «Acostumbro a hablar mucho con los entrenadores rivales en el calentamiento, y Manuel es… Seguro que nos daremos un abrazo y charlaremos un poco. Tenemos una relación más allá del campo profesional, pero el domingo tendremos intereses contrapuestos y el Deportivo se juega muchísimo en este partido y quizá eso varíe la forma de estar con él. Manuel está haciendo un año impresionante. El Extremadura es un equipo dignísimo de Segunda División, con unas ideas superclaras, que sabe a qué juega, que se adapta a los partidos. Preferiría que el entrenador del domingo no fuera coruñés, que fuera de otro sitio», ha añadido.

