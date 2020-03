Dani Giménez: «Lo más justo sería suspender la competición»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

10/03/2020 13:33 h

A Dani Giménez no le gusta que la Liga haya decidido disputar las dos próximas jornadas de Liga sin público. «Lo más justo sería suspender la competición. A nadie le gusta que se pare, y menos por una enfermedad, pero se ha cambiado de rigor sobre la marcha. Se permiten una manifestación importantísima, se permiten las fallas y otras manif políticas en las que se junta gente. Por eso no sé si las medidas van sobre la marcha o es un protocolo. En otros países van más allá», ha señalado.

El portero del Deportivo ha insistido: «Jugar sin público no lo veo. No sabemos si un mes ya será suficiente. Si son dos partidos que son casa y fuera, puede ser justo, pero si la semana que viene hay más infecciones o muertes, no se jugará el partido contra el Oviedo y seremos perjudicados». En este sentido, se ha admitido un poco escéptico con que la medida pueda surtir el efecto buscado por las autoridades. «La gente no se va a quedar en casa a ver el fútbol, se irá al bar, o a las peñas. Parar la competición sería más lógico y egoístamente por nuestra situación y manera de jugar, estaríamos mejor con el público en casa», ha afirmado.

El futbolista gallego ha explicado las medidas que están tomando para evitar contagios en el club. «Sabemos lo de lavarte las manos y poco más. Porque luego cómo no vas a tocar a alguien con el que están disputando un balón, agarrando, o en los balones aéreos, o en el cuerpo a cuerpo. Está bien decirlo por concienciar a la gente, pero el Gobierno permite otras cosas y la Liga a puerta cerrada no la veo», ha añadido.

Giménez también se ha referido a la nefasta situación clasificatoria de su equipo, de nuevo en posiciones de descenso. «El equipo está mentalizado que hay que ganar cinco partidos. Lo estábamos en esa racha y en los últimos partidos no hemos tenido solidez defensiva, así que somos conscientes de que, a pesar de no haber perdido, ahora estamos con muchos equipos igualados y hace meses que no lo imaginábamos. Hay que ser sólidos y darle importancia a la defensa», ha apuntado.