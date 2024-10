La Xunta pide propuestas a la cadena mar-industria sobre la composición del Foro do Litoral de Galicia

MONICA ARCAY CARRO

Desde la semana pasada está sometida a consulta previa la creación del Foro do Litoral de Galicia, el órgano colegiado que prestará asesoramiento sobre la ordenación y protección del patrimonio natural de la costa gallega. En ese contexto, la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, se reunió ayer en Santiago con representantes de la cadena mar-industria para animarlos a presentar sus sugestiones para la composición de esta entidad con la finalidad de optimizar su funcionamiento. Tienen hasta el 22 de noviembre de plazo.

Vázquez subrayó que este trámite supone ir avanzando en el desarrollo de la Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral y en el ejercicio pleno de las competencias que otorgó al Gobierno gallego el Tribunal Constitucional. En este sentido, la Xunta «remitirá a súa posición fundamentada ao Executivo central de cara á celebración da ponencia técnica para a negociación do traspaso dos medios e servizos para a xestión plena do litoral», explica Medio Ambiente en un comunicado.

El Foro do Litoral se configura como «máximo órgano colexiado de participación, asesoramento e consulta en materia de ordenación do litoral e estará conformado, tal como establece a propia lei, por representantes das Administracións, as universidades, organismos científicos, organizacións dos sectores produtivos, organizacións ambientais e outras que teñan como obxectivo a defensa e protección do patrimonio cultural», resume la Xunta.

A la reunión con la cadena mar-industria seguirán otros contactos con los representantes de la pesca extractiva, así como investigadores y organizaciones implicadas en la protección y gestión del litoral, con el fin de contribuir a una óptima ordenación de la costa que tenga en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y los sociales.