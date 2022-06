MARCOS CREO

«Debemos seguir traballando para ter a xestión íntegra da costa.Temos recoñecidas polo Estatuto de Autonomía as competencias, pero fáltanos a xestión íntegra, como xa teñen Cataluña e Andalucía e na que traballan Baleares e o País Vasco e a nós estásenos negando; e non se nos pode negar». Este fue el mensaje de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, antes de mantener, junto a su homóloga en Mar, Rosa Quintana, una reunión de trabajo en Ribeira a la que estaban convocados 82 alcaldes de municipios del litoral y finalmente acudieron unos 70. Ambas reiteraron la inseguridad jurídica derivada de las modificaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende introducir modificando la normativa de Costas a través de la Ley de Cambio Climático. En juego, afirmaron, está el futuro de cuatro mil edificaciones que, precisó Rosa Quintana, «corren o risco de non ver renovada a concesión ou o uso para o que están destinadas». Entre ellas, figuran empresas de la cadena mar-industria, pero también inmuebles de interés patrimonial, sanitarios o educativos.

Con la ría de Arousa como fondo, Quintana y Vázquez desgranaron el difícil escenario al que se enfrenta Galicia que, aseguró la titular de Medio Ambiente, «precisa unha costa viva, según indican os estudos do territorio». El objetivo es hacer un frente común y explicar a alcaldes y portavoces cuál es la situación y los riesgos. A nivel económico, indicaron que hay más de un centenar de empresas que están emplazadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre o portuario, lo que significa que están sujetas al estudio de prórrogas en sus concesiones. Ahondando en el problema que supone para Galicia estar a expensas de lo que se decida desde Madrid sobre los usos del litoral, Rosa Quintana manifestó que de las 81 ramas de actividad económica existentes en Galicia, 74 están vinculadas directamente con la cadena mar-industria. Así, manifestó que «calquera ataque ten un forte impacto social e económico no territorio».

Rosa Quintana sentenció que «a mellor ubicación das depuradoras é ao lado do mar», precisando en el negativo impacto ambiental de tener, por ejemplo, que bombear el agua desde el mar hasta un polígono industrial. Explicó que el Gobierno central trabaja en la regulación de la Ley de Costas y en la estrategia de cambio climático, lo que implica una inseguridad jurídica que frena a las empresas a la hora de hacer inversiones para ampliar su actividad o de instalación de nuevas naves. La titular de Mar se refirió a las dificultades de compañías como la piscifactoría de Lires o Stolt Sea Farm de Carnota para renovar sus concesiones y sentenció: «Non podemos estar litigando cada unha das peticións de prórroga que nos fan as empresas».