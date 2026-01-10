Los alcaldes que devolvieron el súper y la gasolinera a sus pueblos

María Cedrón REDACCIÓN

El alcalde Lino Rodríguez junto con tres de las empleadas del súper. De izquierda a derecha, Caterina, Raquel y Ana
El alcalde Lino Rodríguez junto con tres de las empleadas del súper. De izquierda a derecha, Caterina, Raquel y Ana VÍTOR MEJUTO

El concello de Pol ha seguido los pasos de su vecino Ribeira de Piquín, adoptando la estrategia de recuperar por medio de una fundación empresas que cerraron por la despoblación y falta de relevo generacional. para recuperar servicios, crear empleo y frenar la caída del censo

11 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A la entrada del recién inaugurado supermercado de Mosteiro, el único del concello lucense de Pol, hay una minúscula caja de caudales. Está pegada a un tablón colocado sobre un banco blanco de madera, al

