Los alcaldes que devolvieron el súper y la gasolinera a sus pueblos

El alcalde Lino Rodríguez junto con tres de las empleadas del súper. De izquierda a derecha, Caterina, Raquel y Ana VÍTOR MEJUTO

A la entrada del recién inaugurado supermercado de Mosteiro, el único del concello lucense de Pol, hay una minúscula caja de caudales. Está pegada a un tablón colocado sobre un banco blanco de madera, al