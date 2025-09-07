Jessica L. McCarty, geocientífica de la NASA experta en fuegos forestales: «Uno de los métodos para prevenir incendios extremos es imitar al bosque natural»
REDACCIÓN
FORESTAL · Exclusivo suscriptores
Dice que hay más riesgo de propagación del fuego entre árboles de igual edad e invita a cambiar el modo de gestión territorial08 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«El fuego forma parte de la tierra». Y como explica la doctora Jessica L. McCarty, científica especializada en el estudio de incendios forestales y jefa adjunta de la División de Ciencias de la Tierra del