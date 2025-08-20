Los incendios castigan más al matorral y monte raso
A la espera de cifras oficiales, las primeras estimaciones calculan que solo un 10% de la superficie quemada este mes en Galicia corresponde a cultivos y pastos, en torno a un 60 % es matorral y un 30% son frondosas y pinos21 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Aínda hai moitas zonas que están ardendo. Cando pare o lume poderemos ver qué superficie exacta ardeu de viñedo, cantas praderías...». José Manuel Santiago Afonso vive en Castrelo, un pueblo del concello de Castrelo de