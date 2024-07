El inicio de la temporada de alto riesgo de incendios pisa el acelerador de las inspecciones de limpieza de fincas

Imagen de archivo de unos operarios desbrozando una finca de monte MONICA IRAGO

La temporada de alto riesgo de incendios comienza hoy, prolongándose hasta el 30 de septiembre con opción a prorrogarla un mes más en función de las condiciones meteorológicas del momento. Con ella, empiezan también las inspecciones sobre la limpieza de fincas ubicadas en las franjas de seguridad de las aldeas, unos controles que peinaron el año pasado 560.000 parcelas. Tras revisarlas, desde Medio Rural enviaron unas 165.000 notificaciones a propietarios que no habían realizado una adecuada gestión de la biomasa en estas parcelas. Con todo, pese a que en esas franjas hay muchos propietarios desconocidos, en el 2023 el porcentaje de terrenos donde la maleza estaba bien gestionada ascendió al 70%.

Las labores de prevención son especialmente necesarias en las parroquias calificadas por el Plan de Lucha contra el Fuego (Pladiga) como de Alta Actividad Incendiaria (PAAI). Durante esta temporada se han identificado un total de cuarenta parroquias que acumulan una media de más de siete incendios al año durante el último lustro o hayan sufrido más de dos fuegos que hayan afectado a 200 o más hectáreas en la ultima década.

Listado de Parroquias con más peligro

En el listado de este año están las de San Xoán d Carballo, en Carballo; Santa Baia de boro y Santo André de Cures, en Boiro; San Pedro Tállara, en Lousame; San Fins de Ribasieira, en Porto do Son; Santa María de Meiraos, en Folgoso do Courel; Santa María de Quins, en Melon; Santa Baia de Castro de Escuadro, en Maceda; San Cibrán de Padrenda, en Padrenda; Santa María de Casaio, en Carballeda de Valdeorras; Santa Cruz de Queixa, en Chandrexa de Queixa; Santa María Cernado, en Manzaneda; Santa María de San Millao, San Salvador de A Xironda y Santa Baia de Montes, en Cualedro; San Martiño e San Pedro de A Gudiña y San Mamede Pentes, Santa María de O Tameirón, en A Gudiña; San Salvador Camba, en Laza; Santiago Chaguazoso, San Pedro O Pereiro San Simón Santiagos, en A Mezquita; San Xoán de A Granxa, Santa María de Oímbra y santa Baia de Bousés, en Oímbra; san Pedro de Grixoa, en Viana do Bolo; Santa María de Sabuguido, San Bernabé de Chaguazoso y san Lourenzo Castiñeira, en Vilariño de Conso; Santa María de Vilamaior da Boullosa, en Baltar; Santiago de Calvos y san Xoán de Randín, en Calvos de Randín; San Salvador de Prado de Limia y Santiago de Requiás, en Muiños; Santa María de Dozón, en Dozón; san Cristovo de Mourentán, en Arbo; SAn Salvador de Budiño, en O Porriño; San Xurxo de Salceda, en Salceda de Caselas; Santo Estevo de Saiar, en Caldas de Reis, y san Xoán de Poio, en Poio.

El número de teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria es el 900 815 085. También está a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito 085, al que se debe llamar en el caso de detectar un incendio forestal.