La Xunta cambia la estrategia de las aldeas modelo

María Cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

AGRICULTURA · Exclusivo suscriptores

Aldea de Trascastro, declarada modelo por la Consellería de Medio Rural
Aldea de Trascastro, declarada modelo por la Consellería de Medio Rural

Seis años después de empezar su implantación, Galicia suma 21; las últimas se declararon en agosto del 2022 y siete más siguen en fase previa

10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A finales de agosto del 2019, durante una jornada técnica para explicar a alcaldes y técnicos municipales el funcionamiento de Xesbío —una aplicación para facilitar a los ayuntamientos la limpieza de fincas alrededor de las

