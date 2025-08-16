No hay dos fuegos iguales: analizar su conducta es clave para vencerlos

María Cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS AGRO · Exclusivo suscriptores

Bomberos forestales luchando contra el fuego cerca de Verín
Bomberos forestales luchando contra el fuego cerca de Verín Nacho Doce | REUTERS

Agentes encargados de la extinción explican que antes de decidir qué métodos usar hay que tener claro qué es lo que no se quiere que hagan las llamas

17 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Viven pendientes de la emisora. Incluso antes de entrar de turno. Porque los agentes medioambientales y bomberos forestales que estos días trabajan en Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra, A Mezquita, Vilardevós, Larouco.... reciben por ahí

