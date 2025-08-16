No hay dos fuegos iguales: analizar su conducta es clave para vencerlos
REDACCIÓN / LA VOZ
SOMOS AGRO
Agentes encargados de la extinción explican que antes de decidir qué métodos usar hay que tener claro qué es lo que no se quiere que hagan las llamas17 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Viven pendientes de la emisora. Incluso antes de entrar de turno. Porque los agentes medioambientales y bomberos forestales que estos días trabajan en Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra, A Mezquita, Vilardevós, Larouco.... reciben por ahí