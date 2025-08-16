No hay dos fuegos iguales: analizar su conducta es clave para vencerlos

Bomberos forestales luchando contra el fuego cerca de Verín Nacho Doce | REUTERS

Viven pendientes de la emisora. Incluso antes de entrar de turno. Porque los agentes medioambientales y bomberos forestales que estos días trabajan en Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra, A Mezquita, Vilardevós, Larouco.... reciben por ahí