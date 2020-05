La Xunta acuerda con los bancos el adelanto a julio de pagos de la PAC por valor de 210 millones

0

redacción 29/05/2020 19:17 h

La Xunta acaba de suscribir un convenio con Abanca, Caixa Rural Galega, Sabadell, Santander y Caixabank para adelantar al mes de julio el pago de las ayudas de la política agraria común (PAC). Lo anunció este viernes el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien avanzó además que el adelanto de la subvención, que afectará a 27.000 agricultores y ganaderos, asciende a un valor de 210 millones de euros.

La idea, dijo Feijoo, es que «los agricultores no tengan que esperar a otoño para recibir estos fondos», al acceder a un adelanto «que no tendrá ningún coste para ellos». El titular de la Xunta explicó que «la comisión de los préstamos, del 1 %, será financiada íntegramente por la Xunta, que tiene la obligación de dar liquidez en este momento». Además dijo, com recoge Efe, que esta ayuda se podrá solicitar antes del 31 de julio y su formalización se realizará en un máximo de quince días.