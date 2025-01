El Consello de Contas cuestiona la apuesta de los concellos por el respeto al medio ambiente

Colapso de tráfico en A Coruña Ángel Manso

El Consello de Contas, la institución estatutaria encargada de fiscalizar el sector público autonómico, acaba de hacer público un informe en el que cuestiona la apuesta de los ayuntamientos gallegos por el respeto al medio ambiente. Según el trabajo, nueve de cada diez concellos de más de 20.000 habitantes firmaron el Pacto Europeo de las Alcaldías de la UE por el clima y la energía, con las excepciones de Pontevedra y Redondela. Y sin embargo, la realidad muestra la debilidad de las acciones emprendidas por las entidades locales a este respecto. «Ponse de manifesto a escasa actuación das Deputacións provincias na planificación en materia de aforro e eficiencia enerxética a nivel provincial que manifeste o seu compromiso co medio ambiente e que lles permita desenvolver actuacións de colaboración e coordinación cos concellos da provincia neste ámbito», sostiene el informe.

El pacto europeo, tal y como explica Contas, tiene por objetivo general reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el término municipal, aumentar la resiliencia y prepararse para los efectos adversos del cambio climático, además de eliminar la pobreza energética como la acción clave para garantizar una transición justa. Santiago, Ferrol, Vilagarcía, Oleiros, Ames, Culleredo, Ponteareas y A Estrada ya tienen elaborado un plan de acción: en A Coruña y Vigo está en marcha, y en Lugo y Ourense, por ahora, no hay previsiones al respecto. Del documento de Contas se concluye que, en este ámbito, los ayuntamientos de 20.000 a 50.000 habitantes tienen un nivel de cumplimiento muy superior al de las siete grandes ciudades.

Como refleja el trabajo, los ayuntamientos de Ourense, Santiago, Lugo y Ferrol no han aprobado una estrategia de movilidad urbana que regule formas de desplazamiento sostenibles en su ámbito urbano. El Ayuntamienti de Vigo, aunque sí cuenta con un plan de movilidad, no tiene regulada la zona de bajas emisiones. Santiago, Ferrol, Oleiros y A Estrada no han publicado sus planes de ahorro energético en sus respectivos portales de transparencia.

El objetivo de los concellos es reducir un 40 % las emisiones de dióxido de carbono de aquí hasta el año 2030, pero tal y como están ahora los planes de cada municipio se antoja un valor de difícil cumplimiento en muchos casos. El informe de Contas pone el foco en otro problema: la debilidad de la cuantificación económica de cada uno de los planes de acción. «Só Santiago de Compostela, Ferrol, Ames, Culleredo, Ponteareas e A Estrada contan cunha valoración, pero con grandes disparidades. Por exemplo, Santiago prevé 27,5 veces máis recursos que Ferrol para a súa estratexia», concluye la institución fiscalizadora.