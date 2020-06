Récord histórico de emisiones de CO2

La responsable del programa de alimentos de la oenegé en España, Celsa Peiteado, participó junto con la catedrática de Tecnologia de los Alimentos de la USC, Ángeles Romero, en un encuentro virtual sobre el nuevo modelo alimentario en Europa organizado para celebrar el aniversario de la Reserva de la Biosfera mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

«El modelo alimentario que tenemos que seguir es el saludable. En Europa o en cualquier otro lugar. Lo que tenemos que hacer es adaptarlo a cada zona. Educar sobre alimentación y adaptar ese modelo saludable a nuestros alimentos propios». Esa fue la respuesta que la catedrática de Tecnología de los Alimentos y directora de la Cátedra do Pan, Ángeles Romero, dio a la pregunta que planteaba el título del segundo encuentro virtual organizado por la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en colaboración con el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), para conmemorar el séptimo aniversario de la entidad. En esa línea también giró el planteamiento de la responsable del programa de alimentos de WWF España y coordinadora del proyecto LiveWell for LIFE, Celsa Peiteado Morales, quien aclaró algunos de los malentendidos que se han extendido sobre el consumo de carne y que han metido en el mismo saco a la procedente de animales criados en intensivo con métodos de tipo industrial y la de aquellos que, por el contrario, crecen en granjas en extensivo donde los animales están al aire libre.

