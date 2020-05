El intenso calor en Galicia provoca un atípico fenómeno atmosférico

Estos días en Río de Janeiro amanece casi a la misma hora que en la Costa da Morte

Las sociedades precientíficas creían que la Tierra era el centro del universo. Pocos reproches se pueden hacer a los antiguos sabios, ya que la experiencia cotidiana no se ajusta con un mundo en movimiento, mientras que aparentemente lo que sí se desplazan son el resto de cuerpos como la Luna, el Sol y las estrellas. Pero gracias a la revolución científica iniciada en el siglo XVI se pudo descubrir que nada es lo que parece. El planeta sí que mueve. Lo hace alrededor del astro rey y a toda máquina, a unos 30 kilómetros por segundo, una velocidad que varía a lo largo del año. La Tierra tiene otra particularidad: su eje de rotación está inclinado 23,5 grados. «A súa orientación tamén vai mudando ao longo do ano. Estes días, coincidindo co solsticio de inverno, o polo sur está inclinado cara ao sol, xusto o contrario ca hai seis meses», explica Jorge Mira, catedrático de Física de la USC. Esto influye en la radiación solar que recibe cada hemisferio y en la configuración de la línea que separa el día de la noche. «Esa raia, que se chama terminador, é máis dinámica do que a xente cre», reconoce.

