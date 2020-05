El Banco Santander destina 100.000 euros a financiar un proyecto del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

0

La Voz de Galicia Luís Pousa

29/05/2020 05:00 h

El Banco Santander ha destinado 100.000 euros a financiar el proyecto del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dirigido por David Sancho, que busca un refuerzo inmunitario para mejorar la capacidad de generar una respuesta de las vacunas del covid-19 que actualmente se encuentran en fase de estudio.

Para ello, se está probando el uso de MV130 —una preparación que contiene varias bacterias inactivadas y que previene la mortalidad en infecciones virales respiratorias, como la gripe— para así mejorar una futura vacuna con antígenos del SARS-CoV-2.

El laboratorio que dirige David Sancho, detallan desde el CNIC, «ha contribuido a demostrar que la inmunidad innata puede ser entrenada, lo cual explica que preparaciones bacterianas puedan proteger frente a infecciones virales no relacionadas frente a las cuales por ahora no hay vacuna, como es el caso del covid-19».

Las vacunas en estudio tienen como objetivo preparar al sistema inmunitario frente al coronavirus. El efecto protector de estas vacunas se genera gracias a lo que se denomina «memoria inmunológica». Hasta hace muy pocos años, se creía que la «inmunidad específica» (adaptativa) era la única que poseía memoria (capacidad de recordar patógenos previos y desencadenar la respuesta para defender el organismo), mientras que la «inmunidad innata» (no específica para un patógeno concreto) no poseía esta propiedad. Actualmente se sabe que se puede entrenar esta inmunidad innata para conseguir una mejor respuesta frente a infecciones posteriores no relacionadas, como el SARS-CoV-2, y que el entrenamiento perdura.

Los investigadores del CNIC han demostrado que el uso de MV130 protege frente a infecciones respiratorias tanto por virus ADN como por virus ARN. «Hemos colaborado en un ensayo clínico en el que se demostró efectividad en protección frente a infecciones respiratorias recurrentes en niños, que epidemiológicamente son de etiología vírica», apunta el doctor Sancho.