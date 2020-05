Ourense vacía la uci-covid tras dar negativo el único paciente ingresado

0

27/05/2020

La uci-covid del CHUO está vacía. Ya no quedan pacientes. Por primera vez desde que tuvo que abrirse, no hay ningún positivo en ella. En los últimos días quedaba un único enfermo, que sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero la PCR dice que es negativo. Así que ahora está en la uci normal, en la que han seguido estando todos aquellos ourensanos en una situación médica delicada, pero que no tenían coronavirus. No está solo ese último paciente contagiado. Hasta cinco personas que en su momento tuvieron covid-19 y eso les llevó a la uci, siguen en cuidados intensivos, pero ya han negativizado el virus.

Esos cinco pacientes ya no se contabilizan en las estadísticas de coronavirus, como tampoco aquellos otros que tras pasar el virus siguen hospitalizados en planta pero ya son negativo. Aunque las secuelas les mantengan en el hospital.

En el balance del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras para el miércoles 27 se recoge que actualmente hay 107 casos activos en la provincia, lo que supone que por segundo día consecutivo la curva sigue en bajada. De los contagiados, 94 están en aislamiento domiciliario, mientras que 13 están en el hospital: 10 en el CHUO, 2 en el comarcal de Valdeorras y 1 en el de Verín.