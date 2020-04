«Los niños necesitan salir para pasear, no para ir de compras»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

21/04/2020 17:55 h

Lluvia de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez tras anunciar este martes que los niños menores de 14 años podrán salir de casa a partir del día 27, pero no para lo que todos creían. No podrán dar paseos cerca de casa, pero sí acompañar a su padres al supermercado, a la farmacia, al banco o a comprar una cajetilla de tabaco. La ministra da Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de lanzar el bombazo: «Se trata de un alivio parcial». Y afirmó que han tomado esta polémica decisión para «evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus».

Las llamadas de atención no han tardado en salir. La ONG Save the Children ha sido una de las primeras instituciones en pedir la palabra a través de sus redes sociales: «Lamentamos la decisión adoptada por el Gobierno sobre la infancia y el confinamiento. No es una decisión que atienda las necesidades de los niños ni las recomendaciones de los expertos. Exponer a los menores al supermercado o la farmacia eleva el riesgo que se pretende prevenir».

Tampoco ha gustado la decisión al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado: «Me manifesté a favor de que los niños puedan salir de casa de forma ocasional, limitada, controlada y segura». El popular espera que el Gobierno reconsidere su posición, y que además tenga en cuenta a los adolescentes de entre 14 y 17 años.

Me manifesté a favor de que los niños puedan salir de casa de forma ocasional, limitada, controlada y segura. La fórmula escogida no es la que ofrece más garantías. Mejor un paseo puntual por la calle que ir a un supermercado. Aún hay tiempo para que el Gobierno lo reconsidere — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 21, 2020

Desde Madrid

Pablo Casado ha sido otra de las voces discrepantes, al pedir «al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas». El líder del PP ha apelado a la responsabilidad de los propios padres para que las salidas de los pequeños se realice «garantizando su propia seguridad, pero también la de los demás». Una de las personas más beligerantes ha sido la del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien ha esgrimido que «los niños necesitan salir para pasear, no para ir de compras». «Es un error. Confío en que rectifiquen», ha manifestado.

Soy partidario de q los niños puedan salir, pero esta medida no es prudente con su seguridad



Es mejor paseos al aire libre, en lugares controlados, q llevarles a espacios cerrados



Los ciudadanos están siendo responsables y debemos confiar en los padres para aplicar esta medida. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 21, 2020

Su compañera de filas, Inés Arrimadas, también ha abogado en el mismo sentido: «Se debe empezar a permitir la salida de los niños de casa, pero para dar paseos limitados, al aire libre y en el entorno del domicilio, no para ir a supermercados y otros posibles lugares de contagio».

También desde la bancada de izquierdas han llegado críticas al Gobierno. Una de las primeras ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha dicho que los «niños y niñas tienen que poder salir, con toda la prudencia, sin ir al parque ni tocar nada. Por ello, mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir al supermercado o al banco». El diputado por ERC en Madrid, Gabriel Rufián, también se ha mostrado contrariado y ha asegurado a través de Twitter que «dejar salir a los niños no es dejarles acompañar a sus padres a los recados». El político catalán ha pedido franjas horarias por edades y zonas de juego habilitadas y controladas.

Dejar salir a los niños no es dejarles acompañar a sus padres a los recados.



Franjas horarias establecidas por edades y zonas de juego habilitadas y controladas para ello. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 21, 2020

Antonio Román, senador del Partido Popular, ha aprovechado la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la cámara, para preguntarle por los sanitarios contagiados y para pedirle que «no convierta la farmacia y el supermercado en el lugar de reunión de los niños y en foco de nuevos contagios». La polémica, a seis de que se convierta en realidad, parece que solo acaba de empezar.