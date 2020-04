¿Se celebrará el Arde Lucus este año?

El Arde Lucus que podría llenar de disfraces y espectáculo la ciudad desde el 25 y hasta el 28 de junio depende directamente de cómo evolucione la pandemia sanitaria decretada por el coronavirus. El Concello explica que, teniendo en cuenta la situación actual, es necesario analizar todos los escenarios. Aplazar la fiesta romana de la ciudad sería una opción, pero desde el gobierno local cuentan que aun no han tomado una decisión definitiva. "Esta festa ten moitísima importancia para Lugo, entre outros factores pola súa repercusión no sector da hostalaría e turístico e, nun contexto de crise como a provocada polo coronavirus, sería un gran revulsivo tamén para toda a economía local", declaró ayer la alcaldesa, Lara Méndez.

En un contexto de crisis como la que está provocando el Covid-19, la suspensión del Arde Lucus empeoraría la situación de la economía local, por lo que desde el Concello aseguran que, aunque se contemplan todas las posibilidades, esperarán a tomar una determinación. Eso si, confirman que, a la hora de tomarla, tendrán muy en cuenta la protección de la ciudadanía, así como su seguridad y la salud pública. La fiesta romana no es la única que peligra por el coronavirus ya que en A Coruña se plantean qué hacer con la noche de San Juan, un icono también en la ciudad herculina.

Lugo Monumental cree que cancelar en estos momentos sería muy precipitado

El presidente de la asociación Lugo Monumental, Luis Latorre, cree que habrá que esperar a ver a qué velocidad se produce el desconfinamiento para tomar la decisión correcta. "Nos están diciendo que a finales de abril la cosa se va a empezar a normalizar, por lo que tenemos que esperar, cuenta Latorre, que también explica que el Arde Lucus siempre tiene detrás el esfuerzo de mucha gente.

"Lo que no puede pasar es que la fiesta suponga el más mínimo riesgo para nadie. Si las concentraciones de personas no van a estar recomendadas en junio, habría que suspenderlo. Pero ahora mismo, la postura más prudente es la que está tomando el Concello de Lugo: esperar", cuenta el presidente de Lugo Monumental.

Desde la asociación también explican que la fecha tope para decidir si se celebra o no la fiesta romana no debe pasar del diez de mayo. "Ahí habría que tomar decisión en firme porque en tres semanas aun daría tiempo a montar el Arde Lucus, ya que aunque no sea el mismo de otros años, la gente entendería que baje un poco el nivel de exigencia", explica Latorre, que deja claro que es necesario esperar y, al mismo tiempo, tomar la decisión con una antelación prudente, puesto que cancelar ahora "es muy precipitado".

El presidente de la organización Senatus Lucus Augusti, Xurxo Pintor Ares, explica que, en estos momentos, todos los preparativos están paralizados puesto que necesitan reunirse de forma presencial para ensayar y organizarse. "Cuanto más corra el tiempo, menos tendremos y si se celebra, va a ser sobre la marcha", cuenta Xurxo, que también explica que en las fechas que estamos y si la situación fuese normal, ya estarían ensayando dos días a la semana al menos. "El diseño del campamento también está paralizado y la ropa no se consigue de un día para otro. Va a ser muy difícil y de llegar a celebrarse, está claro que habría mucha menos gente que otros años", añade el presidente de la organización que nació para esta fiesta. Por un lado, quieren que se celebre y por otro, saben que es difícil. Además, añaden que cuanto más se acerque la fecha, más inviable será.