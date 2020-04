Misas a través de YouTube, bendición de Ramos a distancia

0

La Voz de Galicia r.estévez l.penide r.ramos

redacción / la voz 05/04/2020 21:45 h

La pandemia del COVID-19 nos ha condenado, temporalmente, al confinamiento y la distancia. Se han suspendido bodas y conciertos, pero hay citas que no pueden dejarse para cuando todo esto acabe, y el calendario religioso es una buena muestra de ello. Por eso, la Iglesia ha echado mano de la imaginación y de las nuevas tecnologías para mantener el contacto con sus fieles en unas fechas clave en la tradición cristiana. Puede que no vayan a celebrarse procesiones multitudinarias, que las iglesias no se llenen, pero los actos litúrgicos han encontrado su camino.

El cura párroco de San Vicente de O Grove, por ejemplo, ofició la misa del domingo de Ramos y la transmitió a través del canal de YouTube de su parroquia. Más de 160 fieles siguieron su homilía, que por la tarde había sido reproducida más de novecientas veces, en la que pidió «luz y acierto para quienes toman decisiones», fortaleza para el personal sanitario, y auxilio para los afectados por la enfermedad. En el santuario de O Corpiño y en Lalín se grabaron las misas, que serán colgadas en las redes sociales. En el caso de O Corpiño, en los bancos se colocaron velas para simbolizar a los fieles ausentes.

El domingo de Ramos es una jornada especial, que incluye el acto de bendición de las palmas y las ramas de olivo. Esta vez no se han visto multitudes, pero la tradición se ha cumplido en muchos lugares de formas nuevas. A la manera que impone el COVID-19.

Así, bajo una contumaz llovizna, el vicario parroquial de Virgen del Camino de Pontevedra, el padre Alberto Domínguez Munáiz, realizó una breve bendición en el entorno de la plaza de A Ferrería, el punto desde el que tradicionalmente sale la borriquita con la imagen de Jesús. El arcipreste de Lérez destacó que resulta «de gran interés» mantener la tradición de la bendición de los Ramos en el lugar que evoca la memoria de los pontevedreses, a saber, la balaustrada del convento de San Francisco. En este céntrico punto, se colocó un lienzo con una palma elaborado por el pintor y dibujante pontevedrés Rafael Prieto, «quien lo ha realizado de forma desinteresada para tal fin». Por su parte, en la parroquia de Santa María la Mayor, donde la bendición parroquial de palmas y ramos se realizaba en la plaza Alonso de Fonseca, han optado por otro sencillo acto a cargo del párroco Javier Porro. Así, este mediodía, estaba previsto que sonarán las campanas de la basílica para, acto seguido, rezar el Ángelus y, ya para concluir, realizar «el ritual de la bendición desde lo alto de la torre del campanario, cuyo ángulo de visión abarca la práctica totalidad de la parroquia y su contorno».

En Cambados la fórmula elegida fue otra: los vecinos salieron a sus balcones con ramas de olivo, palmas y cualquier otra planta -el confinamiento permite esas licencias- para recibir la bendición del cura de la parroquia de Santa Mariña Dozo. Muchos se vistieron sus mejores galas para la ocasión, cumpliendo así otra de las tradiciones de la jornada.

En A Estrada, a la puerta de la iglesia se amontonaron ramos que fueron bendecidos por el cura de la parroquia, José Manuel Ortigueira, quien a través del grupo parroquial de WhatsApp, avisó a los fieles de que los podrán recoger en el pórtico de la iglesia hasta el próximo Jueves Santo.

Las representaciones de Paradela, puntuales en las redes sociales

En Paradela, Meis, la Semana Santa es cosa seria. Los vecinos representan los momentos centrales de la celebración, y este año se estaban empleando a fondo para que la puesta en escena, declarada de Interese Turístico, diese un salto cualitativo. Pero la crisis sanitaria dio al traste con esos planes. La gran familia del teatro de Paradela podría haberse rendido, pero no son de esa clase de gente. No podía haber representaciones, pero el espectáculo debe continuar. Y el camino para hacerlo está en sus redes sociales, a través de las cuales se puede acceder a los distintos episodios de la Semana Santa de Paradela. Ayer colgaron la escena de la llegada de Jesús a lomos de la borriquita, un collage de planos que cada actor grabó desde su casa y que se han mezclado con imágenes de archivo de ediciones anteriores. El jueves, más.