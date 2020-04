Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador, reparte ataúdes de cartón

0

Redacción 05/04/2020 20:33 h

Los efectos del veloz avance del coronavirus en todo el mundo ya están dejando trágicas imágenes en sudamérica y apuntando a las peores previsiones para países con una alta tasa de población empobrecida o escasos recursos sanitarios. El caso de Guayaquil, en Ecuador, está dando la vuelta al mundo desde que hace tres días comenzaran a verse totalmente colapsadas sus morgues, funerarias y hasta las calles en las que quedaban cadáveres apilados frente a las casas. En ese contexto, el Ayuntamiento de esta ciudad ecuatoriana ha comenzado a distribuir ataúdes de cartón ante la disparada demanda de un producto que ya dobla su valor original.

Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar»

El sector funerario ha reconocido que atraviesa un momento crítico para poder hacer frente a los encargos de ferétros. El presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, Merwin Terán, indica que la población no está respondiendo bien a la medida adoptada desde el consistorio. «Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar», destaca para matirzar que aunque «son de menor calidad, es la alternativa que nos queda ante este grave panorama».

Después de pasar de unos 500 dólares para el ataúd más simple, en estos momentos ese mismo producto ya superaría los 1.000 dólares. Por este motivo, el Ayuntamiento ha iniciado la entrega de las primeras 200 unidades de un lote de ataúdes de cartón prensado que oscilaría entre los 1.500 y los 2.000, una cantidad de la que es inevitable preguntarse cuáles son entonces las previsiones de muertos que manejarían las autoridades locales. Estas han señalado que la medida tiene como objetivo poder «brindar una digna sepultura a las personas fallecidas durante esta emergencia sanitaria».

Guayas, la región más afectada de Ecuador

La provincia de Guayas es la de mayor número de fallecidos, 126, de los 180 registrados en todo Ecuador, y la que ha contabilizado más casos positivos 2.524 (de los 3.646 nacionales), de los cuales 1.725 están en Guayaquil, su capital. Precisamente, muchos de los vídeos que circulan por las redes sociales fueron grabados por familiares de infectados de esta ciudad. En ellos puede verse a los muertos abandonados delante de las casas y en las calles, así como a personas gritando a las fuerzas del orden que se los lleven por el riesgo de insalubridad. Los principales desencadenantes de esta tragedia se hallan en la falta de espacio de morgues y en la lentitud a la hora de proceder a los levantamientos, una cuestión que también explicaría las bajas cifras oficiales de fallecidos en contraposición con la situación denunciada.

El Ejército ecuatoriano y los técnicos municipales colaboran en los trabajos de recogida de los restos mortales junto a expertos en medicina legal de la Policía Nacional ecuatoriana desde mediados de esta semana. No obstante, la iniciativa todavía no ha logrado paliar la difícil situación que atraviesa esta población.