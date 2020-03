Verbenas: Se acabó la fiesta, pero ¿hasta cuándo?

0

Cerrado por coronavirus. Con ese mensaje debería abrir la web Orquestas de Galicia, ese socorrido recurso al que los fans de las bandas más afamadas acuden de abril a octubre para saber en qué verbena de qué pueblo gallego actúa su grupo favorito y perseguirlo. No destila alegría ahora la comunidad virtual, por mucho que los músicos traten de poner al mal tiempo buena cara y publiquen versiones de Resistiré para animar a la parroquia. La cruda realidad está en el buscador de fiestas, donde todos los eventos programados desde la última semana de marzo a finales de abril están cancelados, ya sea en salas de fiestas, discotecas o verbenas al aire libre. Son 150 que cuelgan el cartel de suspendido. Sus músicos, en lugar de estar ensayando y preparando las vistosas coreografías para este verano, están en el paro, y los empresarios, tratando de enterarse de cómo se tramita un ERTE.

«Nuestra gira en Galicia empieza el 30 de abril en Gaibor, una parroquia de Begonte, en Lugo. Esa, de momento, no la anularon, pero teníamos unas diez galas en Semana Santa en salas de fiestas como Universo, La luna o Dona Dana, y esas, claro está, sí que se suspendieron. La última actuación que hicimos fue en el carnaval de La Palma. La siguiente, no sabemos cuándo será», se lamenta Cirano Núñez, director del Combo Dominicano. «Son muchos miles de euros de pérdida, no puedo ni saber cuánto, pero ya habíamos desembolsado toda la inversión para arrancar la gira, porque todos los años renovamos el espectáculo, y solo en eso son más de 150.000 euros».

No se consideran ni más ni menos desafortunados que los otros sectores que tuvieron que echar el cierre, pero son conscientes de que, a diferencia de los comercios tradicionales y de otras profesiones afectadas por el coronavirus, ellos no se van a recuperar de inmediato una vez que se levante el estado de alarma. «Nuestro sector fue el primero en entrar en crisis y va a ser el último en recuperar la normalidad», augura Núñez. El director de la París de Noia, otra de las orquestas más aplaudidas de Galicia, lo reitera: «Nosotros, a estas alturas, deberíamos estar ensayando y las comisiones de fiestas deberían estar pidiendo dinero, pero no pueden salir a hacerlo, así que la temporada está en el aire. No se van a recuperar las verbenas de un día para otro», advierte José Antonio Blas. Por encima, con el virus llegó la morosidad. «Los ayuntamientos no están pagando las facturas del mes pasado, y es la primera vez que nos pasa eso. Supongo que priorizarán los gastos de sanidad», sospecha el director del Combo Dominicano, que ya tuvo que suspender los contratos de las 27 personas que mueve la orquesta en cada gira y que ahora está estudiando, junto con sus asesores, cómo tramitar un ERTE.

París de Noia ya lo hizo. Expediente de regulación temporal de empleo para 38 personas, entre músicos, cantantes y montadores. «Lo tenemos anulado todo desde el 13 de marzo, y no sabemos hasta cuándo». Si el estado de alerta se levanta el 11 de abril, se habrán perdido algo más de veinte verbenas, pero si se extiende a mayo serán cuarenta. «No quiero ser tremendista y no voy a decir que se haya perdido el verano, pero lo veo complicado».

Los músicos tratan de sacarle rédito a la cuarentena componiendo y preparando el nuevo repertorio, con la esperanza de que el virus sea derrotado cuanto antes. «Cuando la gente pueda salir a la calle va a hacerlo con muchas ganas de vivir, y nosotros estaremos ahí encantados de sacarlos a bailar». Cirano se lo imagina y recupera la sonrisa.

Los músicos cambian el escenario por el salón de casa y componen melodías animando a la población a encerrarse

Las orquestas tratan de capear el temporal como mejor saben hacerlo, con música. Grupos históricos como Los Secretos emocionan estos días a sus seguidores con la reproducción de sus grandes éxitos a través de las redes sociales, con puestas en escena inéditas hasta ahora, sincronizándose cada uno de los músicos desde sus casas y desde sus estudios de grabación particulares, tratando de animar a esos fans que, como ellos, también están confinados en sus hogares.

Son nuevas formas de comunicarse con el público a falta del calor del directo y de los espectáculos de masas a las que se han sumado también orquestas y solistas como Ariel de Cuba, con una exitosa versión de Quédate en casa: «Es por tu bien, es el coronavirus, no te metas en líos», dice la letra que canta en su estudio particular acompañado de su hijo. Los músicos, obligados por las circunstancias, cambiaron el escenario por el salón de su casa, desde donde Finisterre versiona el famoso Resistiré e Ipanema invita al confinamiento responsable.

El Combo Dominicano, fiel a su espíritu alegre y verbenero, no quiere dejarse arrastrar por los malos augurios y, además de preparar canciones para renovar su repertorio, sigue en contacto diario con sus fans. «Mantenemos la relaciones por las redes sociales, subimos alguna cosa y la gente nos sigue, nos etiqueta y nos manda vídeos. Lo que más nos alegra es que a muchos se les hace más llevadera la cuarentena escuchando al Combo Dominicano», asegura Cirano Núñez. Más de quince discos los avalan y, sobre todo, el gran tema de la última temporada, La cucaracha, que llegó a colocarse en el puesto 13 de la lista de éxitos de España en Spotify y lleva más de cuatro millones de reproducciones en YouTube. «Es muy pegadiza, se te mete en la cabeza y ya no sale, y le gusta mucho a los niños».

La orquesta La Fórmula interpreta Nadie nos va a parar desde casa. El dúo Explosión desea a sus seguidores «mucho ánimo en esta etapa de emergencia y confinamiento», y La Ola ADN, con el lema No canceles nuestro futuro, pide que la fiesta se aplace en lugar de anularse. El show, algún día, deberá continuar.