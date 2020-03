¿Cuánto dura el coronavirus en una botella de plástico?

0

21/03/2020 21:02 h

Cuarentena de catorce días. Ese es el tiempo necesario para que una persona que pueda haber sido contagiada de coronavirus desarrolle la enfermedad o deje de ser un posible foco de contagio. Estos son los datos oficiales hasta el momento, aunque ya hay estudios chinos que alargan este tiempo hasta los 21 días. Pero, ¿cuánto puede vivir el virus en una botella de plástico? ¿Y en el aire?

Un estudio, realizado por un equipo de científicos norteamericanos y publicado en la revista The New England Journal of Medicine, ha analizado recientemente cuánto tiempo puede permanecer el SARS-COV-2 en varios materiales y superficies de uso común.

El equipo, formado por expertos de los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton en EEUU, llegaron a la conclusión de que el virus que causa la enfermedad por coronavirus puede llegar a detectarse hasta tres horas después en aerosoles (partículas en suspensión), cuatro horas en el cobre, un día entero en el cartón y hasta 72 horas en el plástico y el acero inoxidable.

Los autores de este estudio han imitado lo que sucede cuando una persona infectada deposita el coronavirus sobre materiales cotidianos, que pueden encontrarse tanto en las casas como en los centros sanitarios, como puede ocurrir al toser o tocar objetos, para lo que han utilizado muestras reales del patógeno.

Así han llegado a la conclusión de que SARS-CoV-2, responsable del síndrome respiratorio agudo grave, se detecta en algunos casos hasta 72 horas después de que el material sea contaminado.

La información obtenida de estos resultados es clave a la hora de determinar la estabilidad y establecer las diferentes maneras en las que se puede propagar el virus que está causando la pandemia, ya que confirma que las personas pueden contagiarse a través del aire y por contacto con objetos contaminados, además de unas a otras.

Estudio comparado con su sucesor, el SARS-COV-1

Para llegar a estas conclusiones, los científicos compararon cómo el ambiente afecta al SARS-COV-2 y al SARS-COV-1, sucesor del virus que ahora circula por todo el mundo, que surgió en China e infectó a más de 8.000 personas en el 2002 y el 2003. Este virus fue erradicado mediante medidas intensivas de rastreo de contactos y aislamiento de casos y no se ha detectado ninguno desde el 2004.

Durante el estudio, los expertos vieron que ambos virus se comportaban prácticamente de la misma forma, lo que desafortunadamente no explica por qué COVID-19 se ha convertido en un brote mucho más grande.

Propagación asintomática del virus

Los autores también destacan otros aspectos y se preguntan por qué hay más casos del virus actual. Las evidencias sugieren que las personas infectadas ahora podrían estar propagando el virus sin saber que ellos mismos lo tienen. Esto haría que las medidas de control de enfermedades que fueron efectivas contra el SARS-COV-1 no lo sean o lo sean menos contra su sucesor.

También destacan que en lo referente al SARS-COV-2, la mayoría de los casos secundarios de transmisión parecen estar ocurriendo en ambientes comunitarios y sociales y no en los centros sanitarios como ocurrió con el anterior virus. Es por eso que el estudio reafirma las recomendaciones que dan los profesionales sanitarios ante otros virus respiratorios e insiste en las medidas para prevenir su propagación: evitar el contacto cercano con personas infectadas.

Las más comunes: No tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quedarse en casa cuando estás enfermo (y ahora también cuando no debido al estado de alarma). Toser o estornudar en el codo y usar pañuelos desechables que se tiran a la basura y limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.