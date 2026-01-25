La sobrecogedora despedida del niño de 13 años asesinado en Valencia: «Tranquila, mamá, que es muy buen hombre»

Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde el sábado se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca. Ana Escobar|Ana Escobar | EFE

Dicen que las madres tienen un sexto sentido para intuir el peligro y proteger a sus hijos. Y el sábado por la tarde, cuando el pequeño Alex, de 13 años, le dijo a su madre que se marchaba a casa de su amigo Andreu a ayudarle con un programa del ordenador, a ella no le gustó la idea y le dijo que no fuera. Según cuentan fuentes del entorno de la víctima, nunca le había inspirado confianza J. M. F., padre del amigo de su hijo y presunto homicida. El mismo hombre que tan solo una hora después de que Alex saliera de casa acudió ensangrentado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) y confesó el asesinato del menor.

«Tranquila mamá, que es muy buen hombre», le dijo la víctima antes de marcharse en torno a las cinco y media de la tarde del sábado. Una hora después, la calle Trinquet Vell, de Sueca, comenzaba a llenarse de patrullas, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, y se confirmaba la tragedia en un fin de semana negro por culpa de la violencia machista.

El macroequipo de Policía Judicial de Almussafes se hizo cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer este crimen y qué podría haber llevado a este vecino de Sueca a acabar con la vida del amigo de su hijo, un niño de solo 13 años.

Una de las líneas de investigación que se maneja son los problemas que el detenido tenía con su expareja y madre de sus dos hijos, de 13 y 7 años. Los padres de la víctima son amigos de su ex, pero el hecho de que descargara su violencia contra un niño que nada tenía que ver con su separación carece,de partida, de cualquier sentido.

En un primer momento se consideró que los niños hubieran discutido mientras jugaban a la videoconsola, aunque este aspecto ha quedado descartado. El crimen se cometió en el domicilio de la calle Trinquet Vell de Sueca, donde reside el presunto homicida con sus dos hijos, de los que tiene la custodia.

Fuentes vecinales apuntan que, tras el proceso de separación de su mujer, el detenido, de 48 años, ya no era el mismo. Incluso algunas de estas fuentes indican que habría tratado de condicionar a sus hijos para que denunciaran a su madre por malos tratos. Él también cuenta con antecedentes por violencia machista precisamente por el presunto maltrato hacia su ex.

Respecto a los padres de Alex, la víctima, todos coinciden en señalar que son muy buenas personas. La pareja tiene otro hijo de 11 años. «No se merecen esto: perder a un hijo y de esta forma, no hay derecho», «están destrozados», «es muy fuerte, no pensábamos que había sido él», relataban vecinos, mientras la Guardia Civil seguía con la calle acordonada.

Intervienen un cuchillo y un bate de béisbol

Durante horas la calle Trinquet Vell de Sueca permaneció acordonada mientras agentes del equipo de Criminalística de la Guardia Civil realizaban una minuciosa inspección técnico policial en el lugar del crimen. Los agentes intervinieron en la vivienda un cuchillo y un bate de béisbol, presuntas armas homicidas. Asimismo, tomaron muestras biológicas de los restos de sangre hallados en la vivienda, así como de las prendas de ropa del detenido, que acudió al cuartel totalmente ensangrentado.

«He matado al amigo de mi hijo de 13 años», confesó J. M. F., de 48 años, cuando a las 18.30 horas se presentó voluntariamente en las dependencias de la Guardia Civil de Sueca y pidió a los agentes que estaban en la puerta que lo detuvieran.

La plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, en funciones de guardia, se ha hecho cargo del caso por el asesinato del menor. Asimismo, en torno a las 22.30 horas, la comisión judicial procedió al levantamiento del cadáver, con lesiones por arma blanca, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este lunes se le realizará la autopsia.