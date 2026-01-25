La Xunta suspende las clases de mañana en el interior de Pontevedra por la previsión de lluvias intensas
GALICIA
Ha activado una alerta rojaen esas áreas y otra naranja que también obliga a anular la actividad exterior en los centros educativos y la actividad deportiva federada en el noroeste, sur y Miño de Ourense25 ene 2026 . Actualizado a las 16:01 h.
Ante la previsión de mal tiempo, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido cancelar para mañana lunes las clases y el transporte escolar en 16 concellos del interior de la provincia de Pontevedra. Allí está activada una alerta roja por lluvias. La suspensión de la actividad docente afecta a colegios, institutos, y centros de educación infantil, como ya sucedió el viernes en un centenar de concellos de Ourense, Pontevedra y Lugo.
Para mañana lunes también está activada una alerta naranja por lluvia en el noroeste, el Miño y el sur de la provincia de Ourense. Pero en esas zonas sí habrá actividad docente. Lo que se suspenderán serán todas las actividades en el exterior de los centros educativos.
Los siguientes son los concellos donde estarán suspendidas las clases:
- Agolada
- A Cañiza
- Covelo
- Dozón
- Forcarei
- Lalín
- Moraña
- Silleda
- Campo Lameiro
- Cerdedo-Cotobade
- Cuntis
- A Estrada
- Fornelos de Montes
- A Lama
- Rodeiro
- Vila de Cruces
En esos municipios, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantendrá vigente durante todo el día una alerta roja por acumulaciones de lluvia que pueden llegar a alcanzar los 150 litros en 24 horas. El aviso estará activado hasta la madrugada del día siguiente. El resto de la comunidad también estará bajo alerta amarilla; y en los concellos ourensanos donde se suspende la actividad en el exterior de los centros, la AEMET cree probable que se puedan acumular hasta 120 litros durante la jornada en la Baixa Limia.