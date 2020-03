«Estamos en alta mar y no sabemos a dónde nos llevan», denuncia un matrimonio vigués atrapado en un crucero

0

La Voz de Galicia Tania Taboada

Lugo / La Voz 20/03/2020 20:08 h

Cerca de 170 españoles están atrapados en el crucero Costa Pacífica. Entre estos se encuentran varios matrimonios gallegos como Manuel Justel y Celia Vázquez, dos vigueses jubilados. El viaje para ellos se inició en Buenos Aires y finalizaba mañana en Barcelona, sin embargo la pandemia truncó todos los planes. El crucero pasó de largo de los puertos de Tenerife, Lanzarote, Málaga y Barcelona. Ayer hicieron escala en Marsella pero sólo los viajeros franceses pudieron desembarcar.

"Viajamos a Buenos Aires en avión y allí pasamos una semana. Optamos por regresar a España en crucero. Todo bien hasta llegar a Tenerife, donde había que hacer escala. Nos dijeron que el gobierno no permitía desembarcar y continuamos navegando hasta Marsella, donde supuestamente íbamos a bajar hoy y de acuerdo con las autoridades francesas arreglaríamos el regreso a España. Sin embargo esta mañana empezaron a desembarcar los franceses pero a nosotros no nos dejaron. A las 13.00 horas el barco zarpó sin destino", explica Manuel, que actualmente se encuentra en alta mar con el resto de atrapados y sin saber a dónde se dirigen. "No sabemos a dónde nos llevan. Estamos en alta mar y los rumores son de que vamos a Génova", indica.

El matrimonio y el resto de cruceristas están indignados por la falta de información. "Lo peor de todo es que nadie nos da información y esto nos angustia. Desde la naviera no nos dicen nada y desde emergencias consulares tampoco", denuncia el matrimonio vigués, que añade que prueba de esta indignación está en los motines que ya se están llevando a cabo en el barco.